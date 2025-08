Rihanna pode, enfim, voltar a fazer shows em 2026

O comeback vem aí? Segundo um jornal internacional, Rihanna deve anunciar em breve uma residência de shows em Londres, na Inglaterra, em 2026. As apresentações estavam previstas para acontecer neste ano, mas foram adiadas por causa da terceira gravidez da cantora. "Parece que a coisa [está] firme", garantiu Keila Jimenez. Outros rumores que circulam dizem que Rihanna pode fazer o megashow da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, igual à Lady Gaga e Madonna.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!