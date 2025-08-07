Logo R7.com
Romance no ar? Após boatos, Ana Castela e Zé Felipe anunciam lançamento de música

Cantores fizeram parceria no novo hit 'Só quero você', e burburinhos de um affair já estavam rolando nas redes sociais

Keila Jimenez|Do R7

Romance no ar? Após boatos, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o lançamento de uma nova música. Os cantores fizeram parceria no novo hit 'Só quero você', e burburinhos de um affair já estavam rolando nas redes sociais. Para enlouquecer ainda mais os internautas, a aeronave de Zé Felipe foi vista pousando em Londrina (PR), onde mora a Boiadeira, nos últimos dias. Assista ao vídeo!

