Romance no ar? Após boatos, Ana Castela e Zé Felipe anunciam lançamento de música

Romance no ar? Após boatos, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o lançamento de uma nova música. Os cantores fizeram parceria no novo hit 'Só quero você', e burburinhos de um affair já estavam rolando nas redes sociais. Para enlouquecer ainda mais os internautas, a aeronave de Zé Felipe foi vista pousando em Londrina (PR), onde mora a Boiadeira, nos últimos dias. Assista ao vídeo!



