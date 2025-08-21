Sabrina Sato assusta fãs ao revelar que o pai passou por cirurgia de emergência

Sabrina Sato assustou os fãs ao revelar que o pai, o senhor Omar, teve que passar por uma cirurgia complicada. A artista pediu orações para os fãs após o patriarca ficar longas horas em centro cirúrgico. Sabrina também falou que o pai é muito forte e que fica muito feliz com o carinho e apoio do público. Saiba mais detalhes!



