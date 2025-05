Saiba por que Jojo Todynho desistiu de adotar menino angolano

Após expor o processo de adoção de um menino angolano, Jojo Todynho anunciou nas redes sociais que desistiu de trazer o menino Francisco para casa. Segundo a influenciadora digital, seria difícil separá-lo da família biológica. Jojo disse que será madrinha do garoto e continuará o acompanhando, principalmente com questões financeiras. Lembrando que a ex-peoa de A Fazenda estava na reta final da adoção e chegou a decorar um quarto para Francisco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!