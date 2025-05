Shakira leva tombo em show no Canadá e disfarça com passo de dança

Perigo no palco! Durante sua turnê que está bombando, desta vez no Canadá, Shakira escorregou na performance de 'Whenever, Wherever' e levou um tombo no palco. Ela não se machucou e rapidamente se levantou, fingindo que era um passo de dança. Nas redes sociais, a cantora fez piada da situação e disse que cair e voltar ao eixo já faz parte da sua vida.



