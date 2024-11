Show de Lauana Prado é marcado por confusão e troca de acusações com prefeito de cidade em Goiás

Alerta de confusão na área! A cantora Lauana Prado entrou um baita bate-boca com o prefeito de Abadiânia, em Goiás, após ser acusada de atraso de mais de 2 horas. A cantora afirmou que sua equipe estava no local desde cedo, mas o gestor bateu na tecla e chegou a pedir o retorno do cachê pago. Lauana, por sua vez, reclamou do desrespeito com que foi tratada e afirmou ter sido chamada de ‘baranga’. Entenda essa história!