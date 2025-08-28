Taylor Swift e Travis Kelce só perdem o posto de casal mais rico para Beyoncé e Jay-Z

É muito dinheiro envolvido! Taylor Swift e Travis Kelce, depois que se casarem, serão o segundo casal mais rico do mundo. Eles têm uma fortuna estimada em R$ 9,3 bilhões, sendo que a maior parte da grana vem da cantora. O primeiro lugar é ocupado por Beyoncé e Jay-Z, que somam R$ 16 bilhões juntos. Veja!



