Ticiane Pinheiro celebra conquista do Canta Comigo no Shorty Awards: 'Trabalho excepcional' "Oscar das redes sociais" premiou case do reality musical que foi ao ar em 2024

Keila Jimenez|Do R7 23/05/2025 - 18h31 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share