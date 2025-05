Tom Cruise 'faz a festa' dos fãs e sobe em teto de carro durante divulgação de filme

Que físico! Tom Cruise "fez a festa" dos fãs ao subir em teto de carro durante a divulgação do filme 'Missão Impossível - O Acerto Final'. Ele fez questão de ficar mais visível ao público no evento, já que a multidão não conseguia enxergá-lo. O que chamou atenção foi a rapidez com que Tom subiu e desceu do veículo. Veja como foi!



