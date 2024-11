'Vai virar um palácio': Ludmilla mostra as obras em nova mansão no RJ

A nova mansão de Ludmilla está ficando do jeitinho que ela sempre sonhou! Animada com as obras, a cantora deu detalhes de como está sendo o processo de deixar o lar, no Rio de Janeiro, com a cara dela e até trocou histórias de perrengues com os fãs. Ludmilla garantiu que a casa “vai virar um palácio” e prometeu mostrar os espaços quando estiverem prontos.