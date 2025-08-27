Val Marchiori revela que está com câncer de mama e alerta público feminino

Val Marchiori, empresária de 50 anos, revelou em vídeo nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama. A socialite recebeu o diagnóstico em um exame de rotina e fez um alerta às mulheres, destacando que nunca deixem de se cuidar. Val ainda ressaltou que, quando esse tumor é descoberto precocemente, a chance de cura é maior. Assista ao vídeo!



