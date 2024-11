Viih Tube volta para casa após internação na UTI por complicações no parto

A família de Viih Tube está novamente reunida! Após ficar internada na UTI por complicações no parto, a influenciadora recebeu alta e já está em casa com o recém-nascido Ravi. O pequeno foi apresentado à irmã mais velha, Lua, em um momento fofura que encantou as redes. “Ela realmente queria um irmão, viu, gente”, comentou Keila Jimenez ao exibir o encontro. Confira!