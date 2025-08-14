Virgínia Fonseca e Zé Felipe se reúnem por uma boa causa e fazem último mesversário do filho

Juntos por um bom motivo! Zé Felipe e Virgínia Fonseca se reuniram para comemorar o último mesversário do filho caçula, José Leonardo. Um vídeo da comemoração mostra uma briga entre as irmãs Maria Alice e Maria Flor durante os parabéns. As herdeiras da influenciadora digital e do cantor estavam vestindo máscaras do Homem-Aranha, quando uma tirou a máscara da outra e virou aquele caos. Confira!



