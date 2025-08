Virginia Fonseca ganha relógio de R$ 130 mil com bilhete de admirador secreto

Mistério! Virginia Fonseca ganhou um relógio de R$ 130 mil, que veio com um bilhete de um admirador secreto. O presente de luxo veio com a mensagem: “O tempo não apaga tudo, mas coloca as coisas no lugar". A influenciadora digital recebeu o mimo no hotel onde está hospedada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Agora, a pergunta que não quer calar é: Quem será o tal admirador secreto? Assista ao vídeo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!