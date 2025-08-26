Virginia Fonseca revela que come 10 ovos cozidos no almoço

Virginia Fonseca mostrou que come dez ovos cozidos em uma única refeição. A influenciadora digital mostrou a marmita do almoço e impressionou os seguidores nas redes sociais. "Daqui a pouco, está brigando no galinheiro com a Gracyanne Barbosa", brincou Keila Jimenez. Veja!



