Wanessa Camargo confessa que estava tentando reatar relação com Dado Dolabella

Wanessa Camargo se pronunciou em um vídeo nas redes sociais sobre a confusão entre Luan Pereira e Dado Dolabella. A cantora negou que Dado a agrediu, mas assumiu que eles estavam tentando reatar o relacionamento antes desse episódio. Segundo a artista, ficar em silêncio diante de uma história abre espaço para que as outras versões se tornem verdadeiras. Veja!



