Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Keila Jimenez - Blogs

Wanessa Camargo confessa que estava tentando reatar relação com Dado Dolabella

Cantora ainda negou ter sido agredida pelo ex-namorado em vídeo nas redes sociais

Keila Jimenez|Do R7

Wanessa Camargo se pronunciou em um vídeo nas redes sociais sobre a confusão entre Luan Pereira e Dado Dolabella. A cantora negou que Dado a agrediu, mas assumiu que eles estavam tentando reatar o relacionamento antes desse episódio. Segundo a artista, ficar em silêncio diante de uma história abre espaço para que as outras versões se tornem verdadeiras. Veja!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • polemica
  • diario-das-celebridades
  • famosos-e-celebridades
  • wanessa-camargo
  • Dado Dolabella
  • Luan Pereira

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.