Xuxa recebe surpresa do genro durante show em SP

Que emoção! Xuxa, a “eterna Rainha dos Baixinhos”, recebeu uma surpresa do seu genro durante uma apresentação. João Lucas iniciou uma turnê de shows em São Paulo e deixou a sogra emocionada ao cantar uma versão de “Lua de Cristal”. Sasha também estava presente na apresentação do marido ao lado da mãe. Assista ao vídeo!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!