Yudi Tamashiro enfrenta processo milionário contra ex-empresário por quebra de contrato

Yudi Tamashiro está enfrentando um processo milionário contra um ex-empresário que alega ter investido em sua carreira como cantor sertanejo, quando ele tinha 18 anos. Yudi defende que não teve esse apoio financeiro e, meses depois, na época, teria quebrado o contrato. Em 2017, o ex-apresentador infantil teve uma derrota na Justiça contra o profissional e deveria pagar R$ 5 milhões pelo rompimento, além de R$ 120 mil por empréstimo antecipado. O empresário morreu em 2021, mas, agora, são os filhos dele que movem novo processo contra Yudi. "Ele acabou de ser pai, o filho ainda está no hospital com icterícia", lembrou Keila Jimenez.



