Adeus a Preta Gil: a voz que desafiou padrões e fez da arte um lugar de todos A cantora morreu aos 50 anos após lutar contra o câncer; sua carreira deixa um legado musical marcado por autenticidade e compromisso com a diversidade. Musikorama|Rodrigo d’SalesOpens in new window 21/07/2025 - 02h27 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h27 ) twitter

Preta Gil morreu com 50 anos vítima de um câncer Alex Santana/Liga Entretenimento – 08/08/2024

A notícia da partida de Preta Gil, neste domingo, 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York, reverberou de uma forma particular nesta coluna musical. A perda de uma voz importante, o silenciamento de uma força cultural que, por anos, fez da arte um instrumento de autenticidade, diversidade e resiliência. Para muitos, a dor da perda de uma figura como Preta se entrelaça com experiências pessoais, e é inevitável não refletir sobre suas batalhas silenciosas travadas por tantos.

Minha própria casa conhece de perto essa luta. Há treze anos, minha esposa também enfrenta o câncer, um percurso marcado por quimioterapia, cirurgias e uma persistência diária de desafiar a gente sã. Saber do falecimento de Preta Gil, que combatia a mesma doença, o câncer colorretal, inevitavelmente evoca a fragilidade da vida, mas também reforça a admiração pela forma como ela conduziu sua jornada pessoal.

Preta Gil, filha do lendário Gilberto Gil, não se limitou a herdar um sobrenome. Ela construiu um universo próprio, multifacetado e corajoso. Desde a ousadia de seu álbum de estreia, “Prêt-à-Porter”, com o hit “Sinais de Fogo”, até o fenômeno do Bloco da Preta, que arrastava milhões no Carnaval, ela quebrou barreiras. Sua versatilidade musical, transitando entre pop, axé, samba e funk, era um reflexo de sua personalidade plural. Ela atuou na televisão, empreendeu com sucesso na Mynd – uma agência que inovou a gestão de imagem no Brasil – e, acima de tudo, foi uma incansável porta-voz da diversidade, contra o racismo e a gordofobia, em defesa dos direitos femininos e LGBTQIA+.

Quer saber? Sou como sou. Não quero me encaixar em nenhum padrão, não. (Preta Gil)

O verso de sua canção “Sou Como Sou” — “Quer saber? Sou como sou / Não quero me encaixar em nenhum padrão” — ecoa como um manifesto de sua própria vida. Preta Gil celebrou o corpo real, a beleza da imperfeição e a liberdade de ser. Em seus palcos e em sua vida, ela sempre fez sinais de fogo para que as pessoas a vissem, não apenas como artista, mas como um ser humano, vulnerável e forte, complexa, singular, que escreveu a própria história a inspirar milhões.

A partida de Preta Gil deixa um vácuo no cenário artístico brasileiro, mas seu legado de coragem, autenticidade e alegria permanecerá. Sua música e sua voz, que sempre combateram o preconceito, agora se tornam a própria reverberação de uma luz incandescente. Para aqueles que, como minha família, seguem em suas próprias batalhas, a memória de Preta Gil é um lembrete do valor de cada dia e da importância de viver e lutar com verdade.

Vá em paz, Preta.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.