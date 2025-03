‘CNOOC - A Inteligência do Futuro’: ACM Pinto lança primeiro livro em quadrinhos aos 79 anos Cantor e compositor surpreende e lança obra para público infanto-juvenil Next Play|Fernando AlencarOpens in new window 24/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 15h00 ) twitter

Livro é o primeiro lançado pelo cantor e compositor ACM Pinto Divulgação

O cantor e compositor Antônio Carlos Marques Pinto, mais conhecido como ACM Pinto, lançou recentemente seu primeiro livro em quadrinhos, CNOOC - A Inteligência do Futuro.

Com 180 páginas, a obra é voltada para o público infanto-juvenil e mistura educação, sustentabilidade e intercâmbio cultural entre Brasil e China. A edição bilíngue, em português e mandarim, conta com ilustrações de Rafael Cotrim e adaptação para audiolivro de Ana Hertz.

O lançamento oficial aconteceu no dia 14 de fevereiro e a distribuição gratuita de 500 exemplares ocorreu no dia 19 de fevereiro, durante o Festival da Primavera no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, evento que celebra a cultura chinesa.

Quem retirou o livro também recebeu um cartão garantindo 90 dias de acesso gratuito a um curso de mandarim, incentivando o aprendizado do idioma.

‌



“A China é um país riquíssimo em história e cultura, além de ser fascinante. O livro também é um convite ao público para conhecer um pouco da história e das belezas dessa nação que está cada vez mais próxima do Brasil”, afirma ACM Pinto.

A obra será distribuída para escolas e bibliotecas públicas, além de estar disponível em formato e-book e audiolivro nas principais plataformas digitais.

‌



ACM Pinto, que acumula 55 anos de carreira musical ao lado de Jocafi, agora se aventura no mundo literário com uma história que aborda temas relevantes para o público jovem, como bullying e preservação ambiental.

A trama segue CNOOC, um ser do futuro que viaja no tempo para evitar uma catástrofe ambiental. No passado, ele se junta a três adolescentes: Talita, uma estudante dedicada; Juju, uma funkeira irreverente; e Boyu, uma jovem de origem chinesa que enfrenta bullying.

‌



Juntos, eles embarcam em aventuras históricas que exploram momentos do Brasil e da China, como a Inconfidência Mineira e a Dinastia Su, oferecendo uma narrativa educativa e divertida.

“Essa história vem sendo escrita há anos! É um desdobramento de um livro que escrevi anteriormente e que já tinha essa proposta de ser educativo, para estudantes, com uma linguagem popular e acessível, e que mostrasse esse ser do futuro que viaja ao passado para tentar desfazer o estrago que a humanidade causou”, explica o autor.

“Foi muito importante contar com as ilustrações do Rafael e com o trabalho da Ana Hertz na edição. Eles me ajudaram a transformar a obra numa emocionante história”, completou.

ACM Pinto ACM Pinto

Aos 79 anos, ACM se mostrou confortável com a escrita para o público infanto-juvenil, aproveitando seu contato constante com adolescentes através de seu trabalho como diretor musical da Orquestra Forte de Copacabana. Mas apesar de sua nova incursão literária, ele reafirma sua paixão pela música e garante que continuará compondo.

“Eu sou compositor, eu passei a vida escrevendo canções. Escrever é uma grande paixão! E me sinto honrado em contar histórias, de um jeito tão moderno e acessível, para os jovens. O leitor vai se surpreender com as emocionantes aventuras. Não vejo a hora de saírem as próximas histórias desta emocionante saga entre amigos”, conclui.

Tive a oportunidade de receber um exemplar e me surpreendi com a qualidade do material e da abordagem inteligente com o qual o autor tratou alguns temas que, para quem tem interesse na cultura chinesa, também é um prato cheio.

