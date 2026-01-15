Zoológico permite que amantes de coração partido deem o nome do ex para baratas Bichos que receberem os novos nomes serão usados como alimentos para os animais que vivem no zoo de San Antonio, nos EUA

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Zoológico de San Antonio lançou a campanha "Cry Me a Cockroach" para o Dia dos Namorados.

Visitantes podem dar o nome de ex-namorados a baratas, roedores ou vegetais mediante pagamento.

A taxa para batizar uma barata ou vegetal é de US$ 5, enquanto para roedores é de US$ 15.

Os fundos arrecadados serão usados para conservação da vida selvagem e educação sobre animais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zoológico nos EUA cria campanha especial para o Dia dos Namorados Reprodução/Instagram/@sanantoniozoo

O Zoológico de San Antonio, no Texas, lançou um iniciativa que possibilita que os visitantes deem o nome de um ex-namorado a uma barata, roedor ou vegetal. A brincadeira, intitulada “Cry Me a Cockroach” (“Chore uma Barata”, em português), faz parte de uma campanha de arrecadação de fundos dedicada ao Dia dos Namorados, comemorado no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos.

“O amor é caro. A vingança não”, diz a divulgação do evento, compartilhada pela instituição nas redes sociais.

‌



Para participar, é necessário pagar uma taxa. Quem optar por dar o nome de um amor do passado a uma barata, deverá desembolsar US$ 5 (cerca de R$ 27). O valor é o mesmo para quem escolher um vegetal. Para os roedores, o preço é de US$ 15 (R$ 80).

Após o pagamento, os animais que vivem no zoológico serão alimentados com as baratas, roedores e vegetais que receberem os novos nomes.

‌



Os participantes também receberão um cartão do Dia dos Namorados para download, além de um vídeo especial.

Segundo o Zoológico de San Antonio, o valor arrecadado será destinado a programas de conservação da vida selvagem, cuidados com animais e educação.

‌



Nas redes sociais, usuários reagiram à iniciativa.

“Isto é brilhante”, escreveu um deles. “Vou fazer isto pelo meu ex e pela mãe dele”, disse outro.