Labubu vira fenômeno global e leva empresa chinesa a superar a Vale em valor de mercado Especialistas atribuem a valorização da Pop Mart a uma combinação de fatores, incluindo o apoio de celebridades Viva a Vida|Do R7 12/06/2025 - 18h01 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h01 )

Criado pelo artista Kasing Lung, boneco foi projetado há cerca de uma década Reprodução/X

A Pop Mart, empresa chinesa responsável pelo boneco Labubu, alcançou um valor de mercado de R$ 255 bilhões em 2025. O número superou a avaliação da mineradora brasileira Vale, que atualmente gira em torno de R$ 243 bilhões. O avanço foi impulsionado por um crescimento expressivo nas vendas e na lucratividade da companhia, alimentado pelo sucesso internacional do personagem.

Em 2024, a Pop Mart registrou um lucro 204% maior do que no ano anterior. A receita saltou 107% no mesmo intervalo, atingindo 13 bilhões de yuans, o equivalente a cerca de R$ 10 bilhões. Os dados refletem o impacto direto da linha de produtos “The Monsters”, da qual o Labubu é o principal destaque. Apenas essa coleção respondeu por 23% da receita total da empresa, segundo informações divulgadas pela própria Pop Mart.

Criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, o boneco Labubu foi projetado há cerca de uma década, mas só ganhou relevância global nos últimos anos. O design excêntrico dos acessórios atraiu celebridades e consumidores em diversos mercados. O personagem se tornou recorrente nas redes sociais de artistas como Lisa, do grupo sul-coreano Blackpink, além de Rihanna e Dua Lipa.

O fenômeno se refletiu também em eventos de leilão. Um exemplar de Labubu com cerca de 1,3 metro de altura foi vendido em Pequim por 1,08 milhão de yuans, o equivalente a R$ 831 mil. O leilão contou com 48 itens relacionados ao personagem e atraiu cerca de 200 pessoas. Fora da China, o boneco pode ser encontrado por valores próximos a US$ 300, embora a maior parte dos produtos esteja esgotado em sites internacionais.

Especialistas atribuem a valorização da Pop Mart a uma combinação de fatores, incluindo o apoio de celebridades, o apelo por itens exclusivos e a crescente cultura de colecionáveis. Analistas observam, no entanto, que o crescimento acelerado da empresa impõe desafios.

A dependência de mercados externos, em especial dos Estados Unidos, a pressão por inovação constante e a necessidade de atender demandas por sustentabilidade são pontos que podem limitar a expansão no médio prazo.

