Valentine's Day em São Paulo: menus especiais para celebrar o amor Conheça os restaurantes que prepararam sugestões especiais para o Dia dos Namorados internacional celebrado em 14 de fevereiro Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h59 )

Sky Hall Garden é uma das opções para curtir o Valentine's Day Bruna Namura/Divulgação

O Valentine’s Day, celebrado em 14 de fevereiro, é uma data especial para casais ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente! Apesar de nosso Dia dos Namorados ser em 12 de junho, cada vez mais brasileiros aderem à comemoração internacional.

Muitos restaurantes em São Paulo preparam experiências exclusivas para a ocasião, com menus especiais e brindes para os apaixonados.

Se você está buscando um jantar romântico para esse dia, aqui estão algumas sugestões imperdíveis:

Donna

Donna Rodolfo Regini

Para um jantar especial em um ambiente intimista, o Donna é a pedida certa. Com apenas 30 lugares, o restaurante do chef André Mifano aposta em uma cozinha italiana clássica com toques autorais. Além do menu regular, há duas opções de sequência: três partes (R$ 265 por pessoa) ou quatro partes (R$ 390 por pessoa). Entre as opções, destaques como pão de queijo frito, bruschetta margherita, fettuccine com molho de linguiça artesanal e torta tiramisú. Instagram: @restaurantedonna_

‌



La Braciera

A pizzaria La Braciera, conhecida por suas pizzas napolitanas autênticas, oferece uma promoção especial para o Valentine’s Day. O “Vale Jantar para Duas Pessoas” (R$ 250) inclui uma porção de crostini, duas pizzas individuais, um calzone ou pizza doce e duas bebidas alcoólicas ou não alcoólicas. Além disso, os clientes concorrem a uma experiência romântica. Instagram: @labracierapizza

Modern Mamma Osteria

Frutto della Passione Pedro Shutter

Com quatro unidades em São Paulo, o Modern Mamma Osteria é comandado pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros e mantém um cardápio de massas frescas e pratos inspirados na culinária italiana. Para o Valentine’s Day, a casa oferece um drink exclusivo: Frutto della Passione (R$ 45), feito com vodka, maracujá perfumado com amêndoas, limão e amarena. Instagram: @modernmammaosteria

‌



Rendez-Vous

O charmoso bistrô francês em Pinheiros oferece pratos especiais para deixar o dia 14 de fevereiro ainda mais romântico. Entre as sugestões estão a Crevette Salade (R$ 58), salada de folhas com camarões salteados e molho de balsâmico; Canapé de Tartar (R$ 52), baguete francesa com tartar fresco de filé mignon; Risotto de Brie e Damascos (R$ 66); e Filé Chateaubriand com Aligot trufado (R$ 92). Para a sobremesa, o Bolo Magnifique (R$ 32), um bolo de chocolate meio amargo com calda intensa. Instagram: @rendezvous.bistro

Sky Hall Garden Bar

Localizado nos Jardins, o Sky Hall Garden Bar promove uma noite especial a partir das 19h. O jantar exclusivo conta com pratos assinados pelo chef e sócio Martin Casilli e drinks criados pelo premiado mixologista Renan Tarantino. Para tornar a noite ainda mais especial, casais que pedirem dois pratos principais ganham uma taça de espumante para brindar o amor. Reservas antecipadas são recomendadas. Instagram: @skyhallgarden

Tartuferia San Paolo

Especializada em pratos com trufas, a Tartuferia San Paolo oferece um jantar harmonizado para o Valentine’s Day, chamado de “Menu Armonizzato”. Por R$ 469 o casal, a experiência inclui pratos especiais harmonizados com uma taça de vinho branco e outra de vinho tinto. Como extra, é possível adicionar uma porção de Trufas Negras Pregiato (R$ 80). As reservas têm tolerância de 15 minutos. Instagram: @tartuferiaoficial

