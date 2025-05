Banho diário: por que ele é importante mesmo nos dias frios? Manter a higiene corporal todos os dias, mesmo no inverno, é fundamental para a saúde, o bem-estar e o equilíbrio do corpo Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

A importância de tomar banho diariamente gerado por IA Freepik

Com a queda das temperaturas, o chuveiro pode deixar de ser um aliado diário para muitas pessoas. A vontade de escapar da água fria faz com que o banho seja adiado ou até ignorado por algumas horas (para alguns, até dias!). Mas, segundo especialistas, esse é um hábito que pode comprometer a saúde da pele e abrir espaço para uma série de problemas dermatológicos.

“A higiene diária é essencial. A pele acumula impurezas, oleosidade e microrganismos que precisam ser removidos. Além disso, um banho morno ajuda a ativar a circulação e relaxar o corpo”, explica a dermatologista Dra. Juliana Rampani, especialista em Estética Regenerativa. Ignorar o banho por causa do clima pode facilitar o surgimento de micoses, foliculites, alergias e até infecções bacterianas.

Segundo a especialista, o uso de roupas mais pesadas e tecidos sintéticos durante o inverno contribui ainda mais para esse acúmulo de resíduos, especialmente em regiões do corpo como axilas, virilhas e pés. “Essas áreas ficam abafadas por longos períodos, e isso favorece a proliferação de fungos e bactérias. O banho diário, além de limpar, ajuda a manter o equilíbrio da microbiota da pele.”

Banho com equilíbrio: nem muito quente, nem muito demorado

Embora a recomendação seja manter o banho diário mesmo no inverno, o cuidado com a temperatura da água e o tempo no chuveiro também é importante. “A água muito quente pode remover os lipídios naturais da pele, promovendo ressecamento e irritação, especialmente em pessoas com predisposição a doenças dermatológicas”, alerta a dermatologista Juliana.

A orientação é que o banho seja breve, entre 5 e 10 minutos, com água morna e o uso de sabonetes suaves. “Preferencialmente com pH próximo ao da pele e que contenham agentes hidratantes, como glicerina, óleos vegetais ou aveia”, explica a dermato. “Com a nova linha, mais consumidores terão acesso a um segmento premium de produtos com ativos dermocosméticos, que renovam, protegem e prolongam a sensação de cuidado e bem-estar do primeiro ao último banho do dia”, afirma Marcela Mariano, CMO da Ypê, em lançamento de uma renomada marca de linha de banho do país; reafirmando a importância de escolhermos os produtos corretos para cuidar da nossa higiene e pele.

Complementando os cuidados com a pele, após o banho, o ideal é aplicar hidratante em todo o corpo, com a pele levemente úmida, para melhorar a absorção. “Evitar esfregar a toalha com força e optar por toalhas com tecidos macios também são atitudes benéficas à pele”, diz Juliana.

Saúde física e mental

Além dos benefícios para a pele, o banho tem papel importante na saúde emocional. “O banho morno ajuda a relaxar os músculos, aliviar o estresse e até melhorar a qualidade do sono. É um momento de pausa, de autocuidado, especialmente importante em épocas de maior tensão ou nos dias mais frios, quando tendemos a nos recolher mais”, afirma a psicóloga Marina Lopes.

Quando o banho pode ser menos frequente?

A dermatologista explica que há exceções, como em casos de peles extremamente secas e sensíveis, como em bebês, idosos ou pacientes com doenças de pele específicas. “Nessas situações, o excesso de banhos pode comprometer a barreira de proteção natural da pele, removendo óleos essenciais, o que aumenta o risco de coceiras, irritações e até de desenvolver ou agravar condições como dermatite. Para a maioria das pessoas, o banho diário continua sendo a melhor escolha”, afirma Rampani.

Dicas rápidas para um banho saudável no inverno:

Use água morna (e não quente demais).

Evite buchas agressivas e esfoliação excessiva.

Prefira sabonetes suaves e hidratantes.

Aplique creme hidratante logo após o banho, com a pele ainda úmida.

Beba água: hidratação também vem de dentro.

Mesmo com frio, o banho diário segue sendo um aliado da saúde, da higiene e do bem-estar. Com cuidados simples e produtos adequados, é possível manter a pele saudável e transformar esse momento em um ritual de autocuidado durante o inverno.

