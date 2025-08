Dormir de lado, de costas ou de bruços? Sua saúde depende dessa escolha A posição em que você dorme afeta a coluna, o cérebro, a respiração — e pode ser o motivo das suas noites mal dormidas Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Dormir bem é fundamental para a saúde, afetando recuperações físicas e mentais.

A qualidade do sono e a posição ao dormir impactam a saúde da coluna e o bem-estar geral.

A posição de lado é apontada como a melhor para evitar dores e manter a coluna alinhada.

Adotar bons hábitos noturnos e um colchão adequado pode melhorar a qualidade do sono. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A saúde depende da escolha da posição de dormir InteligênciaArtificial/ChatGPT

Dormir bem é um dos pilares da saúde — tão importante quanto se alimentar corretamente ou praticar atividade física. É durante o sono que o corpo se recupera, os hormônios se regulam e o cérebro consolida memórias. Mas não basta apenas dormir muitas horas: a qualidade do sono e até a posição em que você dorme influenciam diretamente o bem-estar físico e mental.

Por que dormir bem é tão importante?

Durante o sono, o organismo realiza uma verdadeira faxina: limpa toxinas do cérebro, fortalece o sistema imunológico, regula a produção de hormônios como a insulina, o GH (hormônio do crescimento) e o cortisol, além de restaurar tecidos e músculos.

Dormir mal aumenta o risco de desenvolver uma série de problemas, como:

‌



Queda de imunidade Aumento da fome e do peso corporal Dificuldade de memória e atenção Alterações de humor e ansiedade Doenças cardiovasculares e metabólicas

A posição em que você dorme também importa

‌



Muita gente se preocupa com a quantidade de horas de sono, mas esquece que a postura ao dormir também influencia na qualidade do descanso — e até na saúde da coluna, da respiração e da digestão.

“Dormir de forma inadequada repetidamente ao longo dos anos pode gerar sobrecargas desnecessárias em diferentes regiões da coluna, principalmente na cervical e na lombar. Essas posições favorecem o desgaste precoce dos discos intervertebrais, provocam desalinhamentos posturais e podem resultar em dores crônicas. Além disso, músculos e articulações que deveriam relaxar durante o sono permanecem em tensão, comprometendo a qualidade do descanso e a saúde da coluna a longo prazo”, afirma o doutor Luciano Miller, ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein

‌



Segundo a OMS, cerca de 80% da população mundial sente ou irá sentir dores nas costas; e a forma como dormimos pode influenciar profundamente a saúde da coluna.

E quais seriam as piores posições para dormir? Vamos descobrir!

De bruços: dormir de barriga para baixo é a posição mais desfavorável. Além de comprimir o tórax, prejudicando a respiração e reduzindo a oxigenação, ela força a coluna e o pescoço. “De bruços, o pescoço e a coluna ficam em posição forçada, sobrecarregando a musculatura cervical e lombar, o que pode provocar dores e tensões ao acordar”, explica o doutor Luciano Miller;

dormir de barriga para baixo é a posição mais desfavorável. Além de comprimir o tórax, prejudicando a respiração e reduzindo a oxigenação, ela força a coluna e o pescoço. “De bruços, o pescoço e a coluna ficam em posição forçada, sobrecarregando a musculatura cervical e lombar, o que pode provocar dores e tensões ao acordar”, explica o doutor Luciano Miller; Barriga para cima: para pessoas com obesidade, apneia do sono, hipertensão ou dores nas costas, essa postura pode agravar os sintomas. A gravidade faz a língua obstruir a via aérea, intensificando roncos, engasgos e até o risco cardiovascular. “Se insistir nessa posição, mantenha os braços esticados ao lado do corpo e use um travesseiro baixo, que respeite a curvatura cervical”, aconselha o cirurgião;

para pessoas com obesidade, apneia do sono, hipertensão ou dores nas costas, essa postura pode agravar os sintomas. A gravidade faz a língua obstruir a via aérea, intensificando roncos, engasgos e até o risco cardiovascular. “Se insistir nessa posição, mantenha os braços esticados ao lado do corpo e use um travesseiro baixo, que respeite a curvatura cervical”, aconselha o cirurgião; Pescoço virado: dormir com a cabeça de lado, pendendo por horas, coloca uma tensão excessiva na coluna cervical, causando rigidez e dores intensas ao despertar, segundo o especialista;

dormir com a cabeça de lado, pendendo por horas, coloca uma tensão excessiva na coluna cervical, causando rigidez e dores intensas ao despertar, segundo o especialista; Posição fetal muito encolhida: encolher-se demais atua como uma compressão na lombar, distorce a coluna e restringe a expansão torácica, gerando desconforto;

encolher-se demais atua como uma compressão na lombar, distorce a coluna e restringe a expansão torácica, gerando desconforto; Sentado sem apoio: seja em poltronas desconfortáveis ou durante viagens longas, dormir sentado sem apoio encurta e tensiona os músculos cervicais por sustentar o peso da cabeça. “Essa postura leva a dores cervicais e pode irradiar desconforto para outras regiões da coluna”, destaca o doutor.

ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein, doutor Luciano Miller Divulgação

E existe uma melhor posição para dormir?

O cirurgião Miller indica a posição de lado como a ideal para proteger a coluna: “Essa postura mantém a coluna alinhada, reduzindo tensões e o risco de dores, tanto no curto quanto no longo prazo”.

Além de cuidar da postura, adotar bons hábitos pode fazer toda a diferença para uma boa noite de sono:

Mantenha um horário regular para dormir e acordar; Evite telas (celular, TV, computador) pelo menos 1 hora antes de dormir; Tenha um ambiente escuro, silencioso e arejado; Evite refeições pesadas e cafeína à noite; Invista em um colchão e travesseiro adequados à sua posição preferida

“O colchão ideal é aquele que respeita as curvaturas naturais do corpo. Ele deve oferecer suporte firme, mas com uma camada de conforto que permita acomodar os ombros e quadris, especialmente para quem dorme de lado.”, explica o doutor Miller.

Dormir bem não é luxo, é necessidade. E prestar atenção à posição em que você dorme pode evitar dores, melhorar sua respiração e até proteger seu coração. Se você acorda cansado, com dores no corpo ou sente que seu sono não é reparador, talvez seja hora de repensar não só sua rotina noturna, mas também o jeito como você se deita.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.