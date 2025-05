Gummies: vale a pena apostar em suplementos mastigáveis? Coloridos, práticos e saborosos, mas será que funcionam mesmo? Descubra os prós e contras dos suplementos e medicamentos em formato de goma Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

Suplemento em gummies









Recentemente, estive na feira Arnold South America (maior evento multiesportivo da América Latina, reunindo os principais nomes e marcas dos setores de nutrição, fitness, saúde e bem-estar) onde presenciei inúmeros stands oferecendo suplementos e medicamentos em formato de gummies - as famosas balas mastigáveis. Nos últimos anos, deixaram de ser apenas uma alternativa para crianças e conquistaram de vez o público adulto.

Coloridos, saborosos e fáceis de consumir, os gummies estão se tornando cada vez mais populares nas prateleiras de farmácias e lojas de suplementos. Mas será que eles são realmente eficazes? Vale a pena trocar os comprimidos por balinhas?

Abaixo, listamos os prós e contras dessa “balinha”:

Os prós dos gummies

1. Facilidade de consumo

“Para quem tem dificuldade em engolir comprimidos ou cápsulas, os gummies são uma excelente alternativa. São mastigáveis, dispensam água e podem ser consumidos a qualquer hora”, explica o nutrólogo André Veinert.

2. Melhor experiência sensorial

O sabor agradável e a textura gelatinosa tornam a experiência mais prazerosa, o que aumenta a adesão ao tratamento ou suplementação, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com restrições cognitivas.

3. Design atraente

O apelo visual e de sabor ajuda a tornar os cuidados com a saúde mais atrativos, principalmente para quem não tem o hábito de tomar suplementos regularmente.

Os contras dos gummies

1. Menor concentração de ativos

Por conta da limitação de espaço físico e textura, muitos gummies contêm menores doses de vitaminas e minerais em comparação com cápsulas ou comprimidos. Em alguns casos, é necessário tomar várias unidades por dia para atingir a dose recomendada.

2. Açúcar e aditivos

Nem todos os gummies são “inocentes”. “Muitos contêm açúcares adicionados, corantes e aromatizantes artificiais que podem ser prejudiciais se consumidos em excesso, especialmente para diabéticos ou pessoas com dieta restritiva”, reforça o doutor André.

3. Custo mais alto

Geralmente, os suplementos em formato de goma são mais caros do que suas versões tradicionais. Isso se deve ao processo de fabricação, embalagem diferenciada e marketing mais agressivo. Basta reparar como somos impactados com tantas propagandas sobre as “balinhas” de suplementos.

4. Confusão com doces

O sabor e aparência similares a balas podem causar confusão, especialmente em crianças, levando ao risco de ingestão excessiva. Isso exige cuidado extra com o armazenamento.

E afinal, vale a pena?

A resposta é: depende do perfil e necessidade. Para quem busca conveniência e tem dificuldades com formas tradicionais de suplementação, os gummies são uma alternativa válida e eficaz; desde que escolhidos com critério e com orientação de um profissional de saúde.

Se você está em busca de doses mais altas de nutrientes, menos aditivos ou quer economizar, talvez as formas tradicionais ainda sejam mais adequadas.

“Antes de escolher qualquer suplemento, seja em goma, cápsula ou pó, consulte um especialista. A automedicação e o uso indiscriminado de suplementos podem trazer riscos à saúde”, alerta do nutrólogo André Veinert.

E você, já experimentou algum suplemento em formato de gummy? Eu já!

Foi justamente na Arnold South America em abril deste ano. Confira no vídeo abaixo e aproveita para compartilhar sua experiência nos comentários!

