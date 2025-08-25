Suor, hálito, urina: o que seu corpo está dizendo Descubra como mudanças no odor do corpo podem indicar desde alterações no metabolismo até sinais precoces de doenças Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A mudança no odor do corpo pode sinalizar problemas de saúde e alterações no metabolismo.

Pesquisas mostram que compostos orgânicos voláteis liberados pelo corpo fornecem pistas sobre doenças.

Dispositivos como narizes eletrônicos estão sendo desenvolvidos para identificar doenças através do odor.

Acompanhar os odores corporais pode ser uma forma eficaz de autocuidado e prevenção de doenças. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os odores corporais dizem muito sobre você InteligÊnciaArtificial/ChatGPT

Você já percebeu que, às vezes, o corpo começa a exalar um cheiro diferente? Suor, hálito ou até a urina podem carregar odores inesperados — e isso pode ser um sinal importante sobre sua saúde. Muito além de uma questão de higiene, o odor corporal pode indicar alterações no metabolismo e até doenças em estágio inicial.

Pesquisas científicas confirmam que o cheiro corporal pode refletir o estado de saúde. Segundo a pesquisadora Aoife Morrin, da Dublin City University, centenas de compostos orgânicos voláteis (COVs) são liberados pelo corpo a cada segundo, e esses compostos podem fornecer pistas sobre nossa saúde. Por exemplo, um hálito com cheiro frutado pode indicar diabetes, enquanto um odor de mofo pode estar relacionado a doenças hepáticas.

Portanto, não é necessário ter um “supernariz” para notar algo errado. Algumas condições produzem cheiros característicos, percebidos por familiares ou pelo próprio paciente:

‌



Diabetes: hálito com cheiro frutado ou de “maçã podre”, causado pelo excesso de cetonas;

hálito com cheiro frutado ou de “maçã podre”, causado pelo excesso de cetonas; Doenças do fígado: hálito ou urina com odor de mofo, ou enxofre;

hálito ou urina com odor de mofo, ou enxofre; Problemas nos rins: hálito com cheiro de amônia ou peixe;

hálito com cheiro de amônia ou peixe; Infecções intestinais: fezes com odor adocicado, como em casos de cólera ou infecção pela bactéria Clostridioides difficile ;

fezes com odor adocicado, como em casos de cólera ou infecção pela bactéria ; Tuberculose: hálito semelhante a “cerveja velha” e pele com cheiro de papelão úmido;

hálito semelhante a “cerveja velha” e pele com cheiro de papelão úmido; Malária: crianças infectadas podem exalar um odor frutado e herbáceo que atrai mosquitos.

Podemos dizer que, cada pessoa tenha uma “impressão digital de cheiro”, que pode se transformar diante de problemas de saúde. Recentemente, pesquisadores desenvolveram dispositivos chamados “narizes eletrônicos”, capazes de reconhecer padrões de odor e identificar doenças. Por exemplo, um estudo da Universidade de Leicester demonstrou que um nariz eletrônico pode distinguir diferentes tipos de Clostridioides difficile a partir do odor gerado pelas reações químicas dessa cepa de bactérias.

Além disso, um estudo publicado na revista Metabolomics revelou que narizes eletrônicos podem detectar infecções intestinais, como a causada pela bactéria Clostridioides difficile, com base no odor das fezes.

‌



Mas nem todo cheiro diferente é sinal de doença! O odor corporal também é influenciado por fatores do dia a dia, como:

Alimentação rica em alho, cebola ou carne vermelha;

Uso de certos medicamentos;

Hidratação insuficiente;

Alterações hormonais

‌



Para evitar maus odores, é importante cuidar da saúde seguindo as dicas abaixo:

Mantenha um odor saudável InteligênciaArtificial/ChatGPT

Cuidar da saúde não é apenas se exercitar ou comer bem. É também estar atento aos sinais que o corpo nos dá. O cheiro é um deles — e pode ser um aliado poderoso na prevenção de doenças. Prestar atenção ao próprio odor é uma forma de autoconhecimento e autocuidado, e viver de maneira saudável começa exatamente por aí.

Perguntas e Respostas O que o corpo pode indicar através do odor? O corpo pode exalar cheiros diferentes, como suor, hálito ou urina, que podem ser sinais importantes sobre a saúde. Esses odores podem indicar alterações no metabolismo ou doenças em estágio inicial. Como o cheiro corporal reflete o estado de saúde? Pesquisas mostram que o cheiro corporal pode refletir o estado de saúde. Segundo a pesquisadora Aoife Morrin, compostos orgânicos voláteis (COVs) liberados pelo corpo podem fornecer pistas sobre a saúde. Por exemplo, um hálito com cheiro frutado pode indicar diabetes, enquanto um odor de mofo pode estar relacionado a doenças hepáticas. Quais condições podem produzir cheiros característicos? Algumas condições de saúde produzem cheiros que podem ser percebidos por familiares ou pelo próprio paciente. Cada pessoa pode ter uma "impressão digital de cheiro" que muda diante de problemas de saúde. O que são narizes eletrônicos e como funcionam? Pesquisadores desenvolveram dispositivos chamados "narizes eletrônicos" que reconhecem padrões de odor e identificam doenças. Um estudo da Universidade de Leicester mostrou que um nariz eletrônico pode distinguir diferentes tipos de Clostridioides difficile a partir do odor gerado por essa bactéria. Os narizes eletrônicos podem detectar outras condições? Sim, um estudo publicado na revista Metabolomics revelou que narizes eletrônicos podem detectar infecções intestinais, como as causadas pela bactéria Clostridioides difficile, com base no odor das fezes. Todo cheiro diferente é sinal de doença? Não. O odor corporal também é influenciado por fatores do dia a dia, e nem todo cheiro diferente indica uma doença. Como evitar maus odores corporais? Para evitar maus odores, é importante cuidar da saúde e estar atento aos sinais que o corpo apresenta, incluindo o cheiro. Prestar atenção ao próprio odor é uma forma de autoconhecimento e autocuidado.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.