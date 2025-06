Treinar no frio queima mais calorias? Descubra o que os especialistas dizem O frio pode dar um empurrãozinho na queima de calorias, mas só se você cuidar bem do corpo antes, durante e depois do treino Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 ) twitter

Treinar no frio pode te ajudar a queimar calorias. Mas não se anime muito... imagem gerada por IA/ChatGPT

A cena é clássica: o despertador toca, o cobertor está quentinho e o treino parece um plano distante. No frio, a disposição para fazer exercício físico tende a despencar, e não é só questão de preguiça. O próprio corpo entra em “modo econômico”, o que afeta a motivação, o desempenho e até aumenta o risco de lesões.

Se no outono já tivemos dias extremamente frios, imagina agora com a chegada do inverno. Mas para quem vence a preguiça e encara o frio de frente, surge uma dúvida recorrente: será que fazer exercício em temperaturas baixas ajuda a queimar mais calorias?

A resposta curta é: sim, o frio pode aumentar o gasto calórico. Mas vale um alerta: o efeito é limitado e não substitui o esforço de manter uma rotina ativa.

“Quando o corpo está exposto ao frio, ele precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna em torno de 36,5 graus Celsius. Esse processo, chamado termorregulação, consome energia e pode elevar o gasto calórico mesmo em repouso”, explica o endocrinologista Dr. Bruno Halpern, diretor da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica).

‌



Ao se movimentar em ambientes frios, o organismo precisa equilibrar dois esforços: o do exercício em si e o de manter a temperatura corporal. Isso pode resultar em um gasto energético ligeiramente maior do que o normal. Além disso, o frio ativa a chamada gordura marrom, um tipo de tecido que queima calorias para produzir calor (ao contrário da gordura branca, que apenas armazena energia).

Mas não se anime demais: o ganho calórico adicional não é tão expressivo. “O aumento no gasto pode existir, mas não é suficiente para justificar treinos mais leves ou compensar uma alimentação desregulada, por exemplo”, ressalta o médico.

‌



Apesar do possível bônus calórico, o inverno também traz riscos. Músculos frios são mais propensos a lesões, e a vasoconstrição causada pelas baixas temperaturas pode afetar o desempenho. “Nos dias frios, o corpo tenta poupar energia para manter a temperatura interna. A musculatura e as articulações ficam mais rígidas, o que pode aumentar as chances de lesão se você não fizer um bom aquecimento”, explica o educador físico Rafael Akira, que há anos acompanha alunos tentando manter a rotina de treinos mesmo nos dias mais gelados.

Quando as temperaturas caem, o corpo prioriza a manutenção do calor, desacelerando outros sistemas e reduzindo a sensação de energia disponível. Isso pode gerar uma espécie de letargia que dificulta o início da atividade física, além de exigir um esforço mental maior para sair da inércia. “A gente tem mais, vamos dizer assim, preguiça, falta de vontade. E o principal risco mesmo é você se machucar”, alerta o educador.

‌



Se aquecer antes do treino é sempre essencial, mas no frio vira item obrigatório. “É importantíssimo fazer um pré-aquecimento todos os dias, mas no frio ainda mais. O corpo está contraído, quase congelado. Você precisa avisá-lo que vai começar uma atividade”, explica Rafael. O aquecimento funciona tanto como preparação física quanto mental: ajuda na respiração, ativa a circulação e prepara os músculos para o esforço que vem pela frente.

Quem já tem uma rotina ativa pode continuar com os treinos normalmente. Mas para iniciantes, o ideal é ir com mais calma. “Se você está começando agora, recomendo evitar impacto. Aposte em alongamentos, exercícios de mobilidade e vá ganhando ritmo aos poucos”, orienta Rafael.

O importante é adaptar a rotina à realidade e lembrar que alguma atividade física sempre será melhor do que nenhuma.

Se a preguiça bater forte, lembre-se: o difícil é começar. Depois que o corpo aquece, o frio vira coadjuvante e você ainda ganha de bônus aquela sensação deliciosa de ter vencido mais um desafio.

Bora treinar galera!!!

