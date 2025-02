Você já sentiu dores ou desconforto após horas no computador? Saiba se você sofre com algum tipo de LER (Lesões por Esforço Repetitivo) Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Dia 28 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial de Combate às LER PEXELS/LexPhotography

Hoje, dia 28 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial de Combate às LER. E o que é LER? Nada mais é que uma sigla usada para Lesão por Esforço Repetitivo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, em um espaço de 9 anos, 67.599 casos de LER foram notificados.

Grande parte dos casos surge por motivos relacionados ao trabalho, principalmente relacionado a atividades manuais ou braçais. Atualmente, a digitação é a causa mais comum, devido ao excesso de horas trabalhando frente ao computador.

Pessoas que trabalham em linhas de produção e/ou montagem, operando equipamentos como britadeiras, tocando instrumentos musicais, atletas de alto rendimento, correm maior risco de desenvolverem lesões por esforço repetitivo. Mexer constantemente no celular e enfrentar situações de estresse excessivo também podem contribuir para o surgimento dessas lesões.

LER

Esse tipo de lesão afeta músculos, tendões e nervos, devido ao esforço contínuo e à sobrecarga de determinadas partes do corpo, causando dor, inflamação e até dificuldades de movimento. Formigamento e redução da força muscular também estão entre os sintomas.

‌



Para saber o diagnóstico de LER, é necessário procurar um médico ortopedista ou até mesmo um médico do trabalho. “A dor é o principal sintoma e deve ser valorizada sempre que a pessoa tiver nos punhos, cotovelos e ombros, especialmente quando piorar durante ou após o exercício de seu trabalho”, recomenda o doutor André Tsai, ortopedista, acupunturista e vice-presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura.

O profissional avaliará sintomas e histórico de saúde do paciente, focando em entender o cargo que ocupa e as funções que desempenha enquanto está no trabalho. O profissional da saúde também poderá solicitar a realização de exames como raio-x, ressonância magnética ou tomografia.

‌



Embora os tratamentos convencionais sejam importantes, a acupuntura tem se mostrado uma opção terapêutica eficaz e complementar para aliviar os sintomas e acelerar a recuperação.

acupunturista Andre Tsai arquivo pessoal

“A acupuntura já faz parte do rol de procedimentos reconhecidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e órgãos reguladores, sendo assim um tratamento que pode e deve ser agregado no conjunto dos outros tratamentos, como medicamentos e fisioterapia. Sua vantagem está na diminuição do uso de remédios e também oferece a possibilidade de tratar outros sintomas associados como insônia e ansiedade”, explica o doutor Tsai.

‌



Agora, pensando em evitar estes tipos de lesões, podemos apontar a ginástica laboral como uma boa maneira de prevenir casos de LER. Além disso, realizar pausas de 15 a 20 minutos a cada três horas trabalhando, alongar o corpo e mudar são pontos importantes.

Também é importante que os locais de trabalho oferecem postos pensados na ergonomia; evitando sobrecarregar músculos, tendões e articulações e promovendo a postura correta do funcionário.

Atletas de alto rendimento, que possuem uma rotina de treinos repetitiva, também precisam realizar pausas programadas e sessões de relaxamento.

E para encerrar uma dica de ouro: beber água!

Ingerir água com frequência ajuda a manter estas estruturas hidratadas, protegendo contra o surgimento das lesões LER.

