O produtor de Barolo que tem uma das mais belas histórias de amor Neste mês de junho, uma história para esquentar os corações apaixonados Contra Rótulo|Dado Lancellotti 18/06/2025 - 13h14 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h27 )

O vinho dos namorados na história de hoje Imagem gerada por IA no Google AI Studio

Corações batem mais forte quando chega o mês de junho e o Dia dos Namorados ❤️. Para celebrar, uma fábula de 165 anos da vida real 😘 sobre um produtor de Barolo.

Diz a lenda que uma das mais belas histórias de amor aconteceu no Langhe, na tradicionalíssima região do Piemonte, no norte da Itália.

A história nasceu em um encontro casual em 1847, em plena temporada de caça. Rosa Vercellana, conhecida como “La Bela Rosin”, caminhava no parque da Fortaleza Real de Racconigi quando um homem que tinha a curiosa mania de enrolar o bigode a olhou. O jovem Vittorio Emanuele era casado com Maria Adelaide há mais de 5 anos. Rosa tinha 14 anos e era a filha caçula do coronel do exército do rei Carlo Alberto, pai dele.

Foi amor à primeira vista, mas destinado a ser secreto. Ela se tornou sua amante e teve duas crianças do príncipe. O affair se tornou um escândalo quando ele foi coroado rei da Sardenha em 1849.

Após a rainha morrer, ele resolveu assumir a mulher que amava. Em 1858, Vittorio comprou a propriedade Fontanafredda, na vila de Serralunga d’Alba, como um presente para Rosina.

Após se tornar o 1º rei da Itália unificada em 1861, ele fez dela condessa de Mirafiori e Fontanafredda e reconheceu a paternidade dos filhos Maria Vittoria e Emanuele Alberto.

Os recém-casados viviam na “Villa Reale” durante o verão e adoravam a boa mesa e o vinho. A safra pioneira de Barolo foi produzida em 1866. Em 1878, Vittorio morreu de pneumonia e, em 1885, ela o seguiu.

Barolo Serralunga D'Alba da Fontanafredda @contra_rotulo_Dado Lancellotti_Copyright

O visionário Emanuele Alberto estabeleceu a vinícola “Casa E. di Mirafiore” e foi o responsável por fazer do chamado “Vinho dos Reis”, uma lenda. Em 1894, ele infelizmente faleceu de hepatite, deixando o negócio em franca expansão para o filho Gastone.

Vieram anos difíceis, com a Grande Depressão de 1929, chegada da América, e a filoxera. A empresa faliu, foi vendida, separada da marca Mirafiore.

Anos passaram e aos poucos a vinificação recomeçou, recuperando a imagem associada à alta qualidade e o prestígio. Em 2008, Oscar Farinetti e Luca Baffigo Filangieri, do Eataly, maior centro gastronômico focado na tradição italiana, compraram o lugar que voltou a ser piemontês. Renascimento!

A 1ª safra deste elegante Barolo Serralunga foi 1988 e, desde então, “Barolindos” super queridos pelos seus fãs.

Un regalo d’amore😍🍷!

Garrafa de 1 litro deste Barolo @contra_rotulo_Dado Lancellotti_Copyright

🌟CURIOSIDADE🌟: a Casa também apostou em uma novidade interessante, a garrafa de 1 litro.

