Hailey Bieber vende marca de beleza por 1 bilhão de dólares

Hailey Bieber criou a Rhode em 2022 Reprodução/Instagram/@haileybieber

A marca de beleza da influenciadora e empresária Hailey Bieber, Rhode, foi vendida para a gigante da maquiagem e.l.f. Beauty por US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões, na cotação atual do dólar). O anúncio da venda foi feito nesta quarta-feira (28), e a notícia pegou o mundo da beleza de surpresa. A empresa tem apenas três anos de existência e vende somento de 10 a 12 produtos diretamente ao consumidor (DTC), mas ainda assim teve um lucro de mais de US$ 200 milhões no último ano.

“Quando lancei a Rhode, em 2022, sempre tive grandes sonhos para a empresa, e o mais importante para mim é continuar levando a marca para mais espaços, lugares e rostos ao redor do mundo. Por isso, hoje estou extremamente empolgada e orgulhosa em anunciar que estamos fazendo uma parceria com a e.l.f. Beauty enquanto entramos nesse novo capítulo”, escreveu a fundadora em um post no Instagram.

Hailey agora está assumindo um papel ainda maior e vai continuar fortemente envolvida no dia a dia da marca como Diretora Criativa e Chefe de Inovação da Rhode, além de conselheira estratégica da e.l.f. Beauty.

O acordo bilionário vem após o anúncio de que a marca vai lançar seus produtos em todas as lojas Sephora dos EUA e Canadá nos próximos meses, e na Sephora do Reino Unido até o final do ano. Com esse próximo passo, a Rhode precisava uma distribuição maior e capacidade de escalar produtos e expandir — algo que uma empresa como a e.l.f. pode oferecer.

