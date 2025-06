Pijamismo: o novo hit do inverno que está conquistando as redes sociais A “roupa de dormir” já tinha sido ressignificada com conjuntinhos e camisolas para o dia a dia, agora a tendência atacou também a moda masculina Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 25/06/2025 - 11h29 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h29 ) twitter

Pijamismo: o prazer de ir para a rua com o conforto de casa Reprodução/LoveShackFancy

Não é de hoje que o “ser estilosa” não é mais exclusivo para ocasiões especiais. Cada vez mais o conforto está presente em coleções de luxo ou fast fashion, incorporado em peças para o dia a dia que deixaram de ser básicas e agora têm um “quê” a mais.

Pijamas - o áp do conforto - deixaram o quarto e invadiram as ruas com força total, como mostrou a recente coleção masculina da Dolce & Gabbana, que trouxe peças luxuosas para o dia a dia; o sucesso estrondoso da Skims (marca que começou como shapewear e deu tão certo que as peças viraram protagonistas dos looks).

Essa escolha reforça o que o inverno já inspira: a liberdade de vestir o aconchego sem abrir mão do estilo. A tendência conquista cada vez mais espaço entre influenciadores e consumidores que buscam uma estética despretensiosa, mas cheia de personalidade.

Aproveitando o momento em que o aconchego ganha as ruas, tem marca apostando alto: a Dove vai distribuir Sérum Corporal gratuitamente no dia 25 de junho para quem for de pijama às farmácias selecionadas em seis capitais brasileiras. A ação acontece das 10h às 20h, ou enquanto durarem os estoques.

‌



A ideia é incentivar o cuidado com a pele durante o inverno — justamente quando ela mais precisa de atenção, mas a vontade de fazer skincare costuma diminuir. O clima da campanha é descontraído e confortável: é só sair de casa com seu pijama favorito e garantir o presente.

As cidades e endereços participantes são:

‌



São Paulo (SP) – Drogaria São Paulo, Av. Paulista, 2371 – Bela Vista

Rio de Janeiro (RJ) – Drogaria Venancio, R. Dias da Cruz, 110 – Méier

‌



Belo Horizonte (MG) – Drogaria Pacheco, Av. Cristiano Machado, 1750 – Cidade Nova

Porto Alegre (RS) – Panvel, Rua João Wallig, 1800 – Loja JW 13 – Iguatemi

Florianópolis (SC) – Farmácia São João, R. Cel. Pedro Demoro, 1462 – Balneário

Salvador (BA) – Pague Menos, Av. Manoel Dias da Silva, 1958 – Pituba

