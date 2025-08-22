6 coisas imperdíveis para fazer na Lapônia durante o inverno Navegue pelo mar congelado no quebra-gelo, mergulhe em águas frias e contemple o fenômeno da aurora boreal Mundo pra Viver – Por Gisele Rodrigues|Gisele RodriguesOpens in new window 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rovaniemi, é possível assistir às magníficas auroras boreais Reprodução/Instagram @visitrovaniemi

O cenário natural da Finlândia inclui as vistas para as belezas mais bonitas do mundo, como as paisagens de inverno que parecem um verdadeiro conto de fadas. Em uma viagem durante o rigoroso frio finlandês, eu desembarquei no Círculo Polar Ártico.

Eram nove horas e trinta minutos quando o termômetro marcava temperatura abaixo do zero grau, a pista do aeroporto fazia parte de um grande tapete nevado ao seu redor. Eu chegava a Rovaniemi, a capital da Lapônia.

Nomeada como a “capital do Papai Noel”, é o lar da vila do Papai Noel, localizada cerca de cinco milhas ao sul do centro da cidade.

‌



E é durante o inverno, entre os meses de setembro até o início de abril, que você pode assistir às magníficas auroras boreais - fenômeno natural que você deve ver ao menos uma vez na vida.

E durante essa estação da neve, não faltam vistas e atrações na cidade, como: passeios de moto de neve, passeios de renas, passeios de huskyies, caminhadas com raquetes de neve e muitas outras atividades envolvendo muita neve. Eu embarquei para experimentar o melhor da Lapônia finlandesa, e fui conferir alguns passeios e experiências dos quais você não deve perder.

‌



FICAR EM UMA ACOMODAÇÃO AURORA, COMO UM IGLU DE VIDRO

Dormir sob as estrelas, cercado pela neve e com a aurora boreal como companhia. Um sonho realizado no Apukka Resort. Gisele Rodrigues/ Arquivo Pessoal

Já pensou você estar dormindo sob o céu de estrelas, poder ver a lua e ainda conseguir admirar a aurora boreal? Eu vivenciei uma das experiências mais lindas da minha vida, me acomodando em um iglu de vidro. Cercado por lagos e uma natureza selvagem, o Apukka Resort, está localizado de forma deslumbrante em uma das mais belas partes do mundo, a apenas 10 minutos da casa oficial do Papai Noel.

O resort possui uma grande variedade de acomodações, e todas com vista para o céu, de forma que você possa contemplar todas as estações no conforto do seu quarto. Então que tal dormir em um iglu de vidro?

‌



Durante quatro noites, fiquei hospedada nas Aurora Cabines, que possuem um teto panorâmico de vidro aquecido, onde eu desfrutei de cenas lindas ao acordar, e tive o privilégio de ver as mágicas luzes do norte passando em cima dos meus olhos durante três noites.

Além das acomodações, o resort possui um restaurante de madeira com 100 anos de idade para ajudá-lo a apreciar a cozinha tradicional finlandesa, ao redor de uma enorme lareira de pedra.

Além dessa experiência da hospedagem, durante o inverno o Apukka Resort, oferece diversos passeios, como: safáris noturnos com motos de neve, passeios com sapatos de neve (snowshoes), se divertir em um passeio com renas e huskies, experiências com sauna, pesca no gelo e até mesmo conhecer os animais do Ártico. E aproveitando a sua estadia por lá, você estará apenas dez minutos da Vila Santa Claus, o famoso lar do Papai Noel.

2. CAÇAR AS LUZES DO NORTE “ AURORA BOREAIS”

Em Rovaniemi, no coração da Lapônia finlandesa, vivi um dos momentos mais intensos da minha vida ao ver a aurora boreal dançar sobre mim Gisele Rodrigues/ Arquivo Pessoal

Como se pode imaginar, a aurora boreal precisa estar na sua lista quando você for visitar a Lapônia. E para que você possa conseguir ver as luzes verdes, você precisa estar acompanhado com especialistas que vão te levar para fora do centro urbano, e procurar lugares onde não tenha luzes artificiais, para ter a vista panorâmica do céu do norte e assim conseguir vê-las. E foi durante a minha estadia no Apukka Resort, que eu fui guiada em um passeio incrível noite adentro para caçar as auroras boreais.

Primeiramente, para você se programar para ver as luzes, é preciso que você tenha pelo menos três noites na cidade para que tenha tempo e a chance de vê-la, e mesmo assim não é garantido. Isso porque, depende da previsão do tempo, e principalmente se o céu está limpo para que ela apareça majestosa.

Com os caçadores habilidosos de aurora do Apukka Resort, eu embarquei em uma aventura pela noite fria da lapônia com um snowtrain para caçar as luzes do norte. O snowtrain é um carrinho coberto de plástico que é puxado por um snowmobile que percorre floresta adentro, e nos guiou até uma base onde tinha uma pequena cabana para que conseguíssemos esperar a aurora chegar em um frio bem intenso.

Essa noite, eu me lembro que a temperatura oscilava os 10 graus negativos. Me esquentando em uma fogueira dentro da barraca, não foi preciso muito tempo para que a aurora boreal começasse a surgir pouco antes da meia-noite. Eu logo peguei os meus equipamentos fotográficos e corri para fora para conseguir presenciar um dos espetáculos mais lindos da natureza. É a coisa mais linda que eu já vi na vida, e nesse dia, ela se apresentou bem forte, e por um bom tempo ela brilhou o céu finlandês por quase quarenta minutos.

3. AVENTURA COM HUSKIE EM UM SAFARI

Guiada por um trenó puxado por huskies, atravessei as paisagens geladas do Polo Ártico e vivi uma das experiências mais autênticas da Lapônia Gisele Rodrigues/ Arquivo pessoal

Imagine-se em um trenó de cães? isso é o tipo de passeio que você não pode jamais perder. Os inquietos huskies gostam de correr pelos terrenos nevados, então se prepare para uma aventura bem emocionante na neve, afinal eles são só controláveis quando você consegue frear o trenó no qual eles te puxam. Mas calma, isso vai ser bem divertido, e é uma das atividades para se fazer durante o inverno, além de poder contemplar um trajeto com uma paisagem única.

Antes de começar o passeio, oferecido pelo Apukka Resort, especialistas orientam quais os procedimentos para conseguir controlar o trenó e os amáveis cachorros. Caso você esteja acompanhada você pode escolher se vai no trenó sentada ou será a pessoa que dirige o trenó do husky. No meu caso, eu vivenciei uma peripécia: sozinha no trenó. Eu tive que dirigir a maior parte do tempo os cães durante o trajeto, e ao longo do caminho, eu confesso que tinha a sensação que em algum momento eu iria me desprender deles, e sair voando, mas isso de fato não aconteceu. Treinados e cuidados com muita dedicação, os huskies vão fazer a alegria da sua viagem.

4. PASSEIO COM RENAS

Cruzei trilhas nevadas em Rovaniemi a bordo de um trenó de renas Gisele Rodrigues/ Arquivo pessoal

Nem só os huskies fazem passeios com os trenós, mas também as renas, esse típico animal finlandês. Diferente dos cães, o passeio com as renas fica por conta de uma viagem tranquila pelas florestas nevadas em um trenó. Permitindo que você experimente a paz e a pureza da natureza em todo o seu caminho, fazendo com que as renas conduzam em uma viagem através das florestas.

Durante todo o trajeto, você respira em uma atmosfera tranquila junto ao silêncio da floresta, fazendo com que as próprias renas guiem o seu caminho. Depois de alguns minutos, é hora de se aquecer com uma bebida quente em uma das cabanas na floresta, e me juntar a fogueira que é feita com a ajuda do guia. Desfrute dos belos cenários!

5. CONHEÇA A VILA DO PAPAI NOEL

Rovaniemi me deu o presente mais mágico: um encontro com o bom velhinho Gisele Rodrigues/ Arquivo Pessoal

Mais mágico que ver a aurora boreal, só mesmo tendo o encontro com o morador mais famoso da cidade, o Papai Noel. A Vila do Papai Noel é o passeio natalino imperdível para quem chega em Rovaniemi, e pode desfrutar do espírito natalino durante todo o ano!

Uma atração que atrai mais de 500.000 visitantes anuais de todo o mundo, ele pode ser visitado todos os dias do ano no Círculo Polar Ártico,. Além do grande encontro com o personagem principal do Natal, você vai poder visitar muitas lojas de lembranças, restaurantes, cafés, e até mesmo o Correio do Papai Noel.

Segundo informações da própria vila, desde 1985 o Papai Noel recebeu 18 milhões de cartas de todos os países, e o mais interessante é que a cada carta enviada do Correios, recebe um carimbo postal especial Arctic Circle, que não tem em nenhum outro lugar e vai fazer a sua experiência ser ainda mais única. Você pode mandar um cartão postal para qualquer lugar do mundo, e ainda pode escolher se ele deve chegar no próximo Natal, ou deve ser enviado imediatamente.

Experimente a verdadeira magia do Natal conhecendo por lá as renas, elas que fazem ser o principal transporte do bom velhinho, e com certeza conhecê-las vai ser um passeio muito divertido. Aliás, elas são muito fáceis de encontradas por toda a cidade, já que diversas fazendas e passeios tem visitação e passeio guiado com elas em meio as florestas.

A entrada para encontrar o Papai Noel na vila é gratuita, assim como toda experiência dentro da vila, mas se você desejar guardar na memória o encontro com o Papai Noel, você deve pagar um valor no final.

6. Cruzeiro de quebra-gelo e flutuação de gelo

Já pensou fazer um cruzeiro por um mar congelado em um navio quebra-gelo e mergulhar em águas frias? Na Finlândia, você pode ter essa chance de fazer essa expedição bem diferente. Eu cruzei a fronteira da Finlândia a convite do mais famoso cruzeiro em águas frias do norte, Polar Explorer Icebreaker, para ter uma experiência inesquecível: um passeio de barco quebra-gelo pelo mar Ártico.

Gisele Rodrigues/ Arquivo pessoal Gisele Rodrigues/ Arquivo pessoal

Uma das experiências mais congelantes que já vivi Gisele Rodrigues/ Arquivo pessoal

O quebra-gelo é um navio único, foi projetado especialmente para viajar por meio da água coberta de gelo, quebrando o gelo pelo caminho e abrindo um caminho para si mesmo e para outros navios. Construído em 1976 na Alemanha, o Polar Explorer tem 78 metros de comprimento, 14 metros de largura e 22 metros de altura e possui 7 decks.

Eram seis horas da manhã quando, sigo de ônibus a cidade sueca de Båtskärsnäs, partindo de Rovaniemi, na Finlândia. Três horas e meia antes depois subo a bordo da embarcação e, acompanhados por um audioguia em português, visitei as diferentes salas dentro do navio, desde a sala de máquinas até a cabine do capitão.

O navio começa a navegar, e vai quebrando camadas de gelo pelo caminho, que durante o inverno chegam a 50 cm espessura, mas em meses como abril podem chegar até 2 m, enquanto admiro e contemplo as águas do mar de Bótnia.

E durante o percurso, o cruzeiro faz uma parada para que os visitantes possam caminhar sobre o mar congelado e uma experiência única: flutuação no mar. Eles nos fornecem um traje de flutuação especial, que vai fazer você flutuar para que não precisa mesmo ser capaz de nadar. E o mais surpreendente que, com essa roupa, você não consegue nem sentir a temperatura da água.

Depois da aventura, o navio atracou no porto da Suécia, e seguimos de ônibus para um almoço em um tradicional vilarejo de pescadores chamado Kukkolaforn, onde fica às margens do rio que divide os países: Suécia e Finlândia.

Posso dizer que foi uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida.

Quer acompanhar minhas experiências pelo mundo? Acesse e siga os meus conteúdos através do Instagram e Youtube.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp