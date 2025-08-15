Descubra a Finlândia: a terra dos mil lagos Um passeio pelo coração do país onde você vai encontrar um labirinto azul de lagos, e uma extensão de florestas e colinas que se formam igual um grande tapete nevado Mundo pra Viver – Por Gisele Rodrigues|Gisele RodriguesOpens in new window 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Finlândia possui mais de 188 mil lagos e é conhecida por suas paisagens naturais impressionantes, especialmente no inverno.

A região da Carélia do Norte é uma das principais atrações, com a cidade universitária Joensuu e o Parque Nacional Koli oferecendo diversas atividades ao ar livre.

No Lago Saimaa, o maior da Finlândia, atividades como flutuação no gelo e relaxamento em spas ecológicos são experiências únicas.

A cultura finlandesa é rica e diversificada, com a gastronomia local e tradições como a sauna e a interação com renas durante passeios de motos de neve. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O castelo medieval de Olavinlinna, em Savonlinna Timo Seppäläinen

A Finlândia pode ter temperaturas abaixo de zero, mas isso nem de longe é um desânimo para que você deixe de se impressionar com o inverno no país. Dona de mais de 188 mil lagos, o país nórdico é composto 10% de água, considerada uma das mais limpas do mundo, e que sem dúvida compõem algumas das mais belas paisagens.

Vamos fazer uma viagem para conhecer a região dos lagos, e conhecer no coração do país a identidade do povo finlandês. A beleza impressionante e diversa que vai da natureza ao comportamento da sua população, a Finlândia é um dos países tecnologicamente mais desenvolvidos do mundo, e o seu estilo de vida faz parte para ser considerado o país mais feliz do mundo. À frente em conceitos tão importantes para o mundo todo, como igualdade e civilidade, suas estradas parecem terem saído de um conto de fadas.

A neve já aparecia entre as montanhas quando o avião deslizava sob a pista do aeroporto da capital, Helsinki. Em um inverno bem rigoroso, eu embarcaria em uma aventura para descobrir algumas regiões desse país nórdico. Ao longo de algumas madrugadas do inverno finlandês, me juntei a um grupo de jornalistas e blogueiros para vivenciar essa aventura a convite do destino. Com apenas uma mochila, eu seguia em direção a estação central da cidade para seguir ao primeiro destino.

‌



De trem para Carélia do Norte

Com serviços de primeira classe, o trem na Finlândia se destaca como uma das formas mais confortáveis e panorâmicas de explorar o país Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

O transporte na Finlândia é bem eficiente, e o trem liga todas as partes do país. O primeiro dia da viagem tinha como destino Joensuu, capital da região da Carélia do Norte, situada no extremo leste da Finlândia.

‌



Foram cerca de 4 horas de viagem, e para um bilhete de 1ª classe paga-se pouco mais de 50 euros. O trem tem assentos bem confortáveis, e uma boa estrutura, como tomadas, e um cantinho de café a bordo, com chá, café e água gratuitos, e a bordo do trem, uma paisagem finlandesa toda coberta de flocos de neve.

A 430 km de Helsinki, Joensuu é a porta de entrada para a incrível região de Carélia, o nome da cidade significa “foz do rio”, devido estar localizada na foz do rio Pielisjoki, no Lago Pyhäselkä. Cidade universitária e cheia de cultura, fui recepcionada com a neve caindo na noite fria de inverno. A minha primeira noite foi no moderno Hotel Sokos Kimmel Original, um hotel clássico finlandês que compõe em sua decoração luxuosa uma mistura de materiais naturais, como: madeira, couro e pedra. A programação começou cedo no outro dia, fui fazer um passeio guiado para conhecer a cidade e saber da sua cultura. Minha primeira impressão sob a neve caindo aos meus olhos é que Joensuu é uma cidade pequena com uma bela praça central, onde você pode caminhar as margens do rio durante as estações menos frias, mas no inverno, ele dá lugar aos patinadores locais, um cenário tipicamente finlandês. A dica é conhecer Taitokortti, um bairro onde você vai conferir um pouco de artesanato, cultura, e gastronomia. Por lá, você vai encontrar lembranças, joias e materiais de artesanato nas lojas. Aliás, percebi a infinidade de materiais para confecção de roupas de inverno, como por exemplo: fios de lã maravilhosamente macios, fios de algodão e tecelagem de tapetes em muitas cores. E para descubra o espírito e o paladar careliano, seguimos às margens do Pielisjoki para experimentar as delícias no restaurant Aittaranta.

‌



Aventura nos picos de Koli

Com raquetes nos pés, percorri as trilhas nevadas do Parque Nacional Koli, imersos no silêncio e na beleza do inverno finlandês Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

O Parque Nacional Koli é um dos parques mais singulares da Finlândia, e corta as cidades de Joensuu, Lieksa e Kontiolahti, na região da Carélia do Norte. Com florestas exuberantes, lagos, paisagens belíssimas, ele tem todos os elementos que compõe a natureza finlandesa.

A nossa viagem seguiu por lá para vivenciar uma hospedagem dentro do parque nacional. Localizado no coração do parque nacional, Break Sokos Hotel Koli, fica próximo aos picos de Koli. O hotel conta com uma vista para o Lago Pielinen, que durante o inverno parece um grande tapete nevado cruzando com suas extensas árvores, uma imagem de tirar o fôlego. Apenas uma hora de carro de Joensuu, o Break Sokos Hotel Koli possui 82 quartos com vista panorâmica para o parque. Além disso, o hotel dispõe de um spa com diferentes saunas, oito piscinas diferentes, das quais duas estão na parte externa com vista também para o parque, e três restaurantes onde a gastronomia careliana que está presente.

No hotel, as vistas para a montanha do parque natural tornam a experiência ainda mais fantástica

Conforto e vista panorâmica para a neve no quarto do Break Sokos Hotel Koli Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Hospedagem com charme e vista nevada Arquivo Pessoal/ Gisele Rodrigues

O hotel oferece muitas atividades além de relaxar e deslumbrar a natureza, e sua aventura começa logo na porta. Você pode praticar esqui, alugar sapatos de neve, andar de bicicleta, pescar, alugar um barco, ir remar, e fazer caminhadas na neve com snowshoeing. E é nesse desafio que eu encarei! Conhecida como uma raquete de neve, eu explorei boa parte do parque em uma gelada manhã abaixo de zero. O termômetro marcava -5 graus ao acordar, e antes de partir, eu e o grupo recebemos um macacão térmico para proteger das baixas temperaturas, e depois recebemos o equipamento para colocar nos pés. Aproveitei o silêncio do percurso e me desafiei nas encostas para chegar ao pico de Ukko-Koli, (347 m), um dos mais altos do sul da Finlândia. A vista é realmente impressionante, e a sensação de bem-estar é tão instantânea, que rapidamente eu esqueci do meu medo de altura. Depois de um dia de atividades, relaxei no spa e desfrutei de boa comida.

Piscinas internas e externas com vista para a neve no Break Sokos Hotel Koli Acervo Pessoal/ Gisele Rodrigues

Nadando em um lago congelado

A viagem continua, e me despeço do parque nacional para ir em direção a outra região do país, Savônia do Sul, próximo à fronteira com a Rússia. É nessa região onde fica o maior lago da Finlândia, o Lago Saimaa. Com seus 4400 quilômetros quadrados, é considerado o quinto maior lago da Europa.

E na região de Saimaa fomos conhecer o spa mais ecológico da Finlândia, que recentemente recebeu o selo ecológico oficial dos países nórdicos, o Järvisydän Hotel & Spa Resort, traduzido como “coração do lago”. É um luxuoso hotel spa, ideal para relaxar em meio à natureza em um lugar isolado no leste da Finlândia, em uma enorme propriedade com muitos tipos de acomodações diferentes. Com um conceito único de hotel nos altos padrões de luxo da Finlândia, ele se destaca por receber a energia solar como fonte de energia primária durante seis meses do ano, abril até o final de setembro, e ainda no mês de outubro ela ainda é utilizada até enquanto o sol brilha. Isso quer dizer que 75% das necessidades energéticas do spa são satisfeitas através da energia solar.

Encarei o mergulho nas águas geladas do lago, tradição de inverno no Hotel Jarvisydan Resort Spa Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

O resort dispõe de uma estrutura perfeita para você se acomodar e realizar diversas atividades, além de um restaurante, complexo de spa e o lago à sua porta, onde você pode usufruir tanto nos meses de calor quanto no inverno. As acomodações no resort foram feitas para você se conectar com a natureza, e ter o silêncio da floresta para você relaxar. Eles possuem uma variedade de opções de acomodação, desde as suítes panorâmicas, com jacuzzi privada e vistas deslumbrantes da floresta, até grandes vilas. A minha experiência foi em uma suíte panorâmica, que ficava localizada no topo do Palanut Vuori (em inglês Burned Mountain, traduzindo “Montanha Queimada”).

O quarto era espaçoso e aconchegante, com grandes janelas panorâmicas para a floresta, possui uma cama grande de casal (tamanho queen size) para que você tenha uma estadia inesquecível. Além disso, tem disponível mini-cozinha, uma sauna interna, e a melhor atração do quarto foi uma jacuzzi privada externa, onde eu pude vivenciar uma experiência única de relaxamento, em uma temperatura do ambiente que oscilava entre - 5 a - 8 graus, e com vista para as árvores quilométricas cobertas de neve. A sensação é indescritível!

No coração da Finlândia, meu refúgio no Järvisydän Resort Spa une conforto e paisagem

Vista externa do meu refúgio no Järvisydän Resort Spa

No Järvisydän Resort Spa, suítes combinam design escandinavo e atmosfera acolhedora

Detalhes rústicos em uma acomodação em meio a floresta

E quer melhor ocasião para viver uma experiência no lago finlandês? Com várias atividades para o visitante, o resort conta ainda com uma área de spa que foi construída no meio de rochas e materiais naturais, e claro, aquecido ecologicamente por uma combinação de água/geotermia do lago e energia solar. Com vista para o Lago Saimaa, o spa está composto de seis saunas. Uma das curiosidades é a sauna “Uppotukkisauna” (“Sinker log sauna”), onde você se deita em um grande banco e ouve o som sussurrante do enorme fogão de pedra.

O luxuoso complexo de spa oferece cinco piscinas internas aquecidas a 31 °C e duas ao ar livre com água do Lago Saimaa, além de diversas saunas e tratamentos de relaxamento Divulgação/ Hotel Järvisydän Resort Spa

A temperatura na sauna é de aproximadamente 70 °C (graus Celsius). Entre as outras saunas, a temperatura pode oscilar de 40 °C até mesmo 85 °C. Depois, você pode pular direto em uma das cinco piscinas com temperaturas de +31 °C na parte interna, ou se aventurar como eu fiz em uma das duas piscinas externas. As piscinas contêm água doce do lago Saimaa e a temperatura do lago varia de acordo com a época do ano, e acreditem, quando eu fui em pleno inverno finlandês eu tinha convicção que eram registros abaixo de zero.

No inverno, segundo a tradição dos finlandeses, existem um hobbie muito gelado - ao meu olhar-: relaxar em uma sauna e entrar em um lago congelado. Para eles essa experiência não só é terapêutica, quanto faz bem para o nosso corpo e a nossa mente. Confesso que, se faz realmente bem eu não tenho certeza, mas o que eu sei é que eu tentei entrar duas vezes, mas não consegui descer até o joelho, porque os pés formigavam e congelavam.

Ao final do dia, fui experimentar a gastronomia refinada finlandesa no restaurante Solitary(solitário, em português) que fica no complexo do Kuru Resort. O restaurante oferece um cardápio surpresa que se baseia em trabalho manual de alta qualidade e ingredientes sazonais, com respeito à natureza. Segundo o chefe de cozinha e proprietário do Solitary, Remi Trémouille, que viajou pelo mundo cozinhando em muitos dos restaurantes de maior prestígio, a culinária do restaurante reúne os melhores sabores da Finlândia e do mundo: “Os principais ingredientes são de origem local, mas os complementamos com alguns sabores internacionais, especialmente com ervas e especiarias.

Alta gastronomia finlandesa no restaurante Solitary: sabores sazonais e ingredientes locais em um menu surpresa premiado Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Sáfari na Aldeia das Renas

Depois de um jantar saboroso, é hora de vestir o gorro, luvas e casacos de frio para um exótico passeio noturno. Eu saio para fora do restaurante, e o cenário é de filme: poucas luzes, a floresta toda fazendo parte dessa moldura, e a neve começa a cair diante dos meus olhos. Não tem como não se emocionar com essa beleza. Já dentro de uma van, eu e o grupo de jornalistas fomos ainda ver o que a noite de inverno finlandês ainda prometia. Em quinze minutos, chegamos a “Reindeer Village”, ou melhor dizendo, a Aldeia das Renas. E lá vamos encontrar com as famosas e donas do local, as renas, mas de um transporte bem local, as motos de neve, também conhecidas como “snowmobile”.

Encontro mágico com renas sob a noite gelada da Finlândia Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

A aventura começou com um safari no meio da floresta, passando sob o lago escuro e congelado Saimaa. É um passeio muito divertido quando você está apenas de carona e não pilotando – como eu fui - , porque durante o percurso algumas motos caíram pelo caminho. Fizemos uma parada para conhecer as personagens do local, e oferecer comida durante uma fria noite de inverno. Todo o passeio durou cerca de uma hora.

Acelerando sob o céu estrelado da Finlândia, em um passeio noturno de snowmobile Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Passeio de snowmobile à noite é explorar as paisagens geladas da Finlândia de um jeito único Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Descubra o Lago Saimaa

Viajar para o sudeste da Finlândia é descobrir as diferentes experiências e atividades que você pode aproveitar tendo o Lago Saimaa como principal protagonista. E nossa programação continuou por lá, fomos conhecer o Harjun Portti Holiday Resort, que fica às margens do Saimaa, e onde você pode usufruir de vários passeios. Fui me aventurar em algumas atividades de inverno, o fatbiking na neve, mais conhecida como bicicleta com rodas grandes. Com pneus maiores e mais largos do que a bicicleta convencional, se tornam mais resistentes e propícias a neve. Eu como uma apaixonada por andar de bicicleta, sinceramente nunca tinha ouvido falar que existia uma dessas, e à primeira vista já imaginei que dominaria esse passeio como eu faria andando de bicicleta no Brasil. Engana-se você que é tudo parecido, apesar da fatbike ter a vantagem de oferecer maior tração, controle e versatilidade na pedalada, em minha opinião foi bem difícil andar na neve. Mesmo com uma bicicleta ideal para essa aventura, admito que levei um pequeno tombo durante a expedição aventureira por dentro da floresta que chegava a atravessar o lago congelado. Ao final do percurso, admiti a minha inexperiência e dificuldade, e cheguei até o destino com ela empurrando (risos).

Pedalando às margens do Lago Saimaa, entre natureza intocada e ar puro finlandês Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Dormindo como uma foca

Continuando a explorar o maior lago do país, fomos conhecer um dos hotéis mais antigos da região, Hotel Kruunupuisto em Punkaharju. A hospedagem se localiza em uma das áreas mais limpas da Finlândia, conhecido como um local com a melhor qualidade de ar de todo o país. E por conta dessa vantagem, anos atrás o hotel era um espaço de tratamento para pessoas com problemas respiratórios. Então, se estiver de passagem pelo país e precisar relaxar, você pode ir sentir ar puro, se hospedar, e aproveitar uma outra atividade bem curiosa. Quando o guia nos apresentou a atividade eu confesso que fiquei bem curiosa para saber se isso realmente funcionava: dormir como uma foca. Fui guiada até a parte externa do hotel, onde tem um grande terraço com solado de madeira com vista para o lago, e uma floresta com árvores todas branquinhas por conta da neve. A vista é apaixonante, ver o lago Saimaa congelado como se fosse um grande desfiladeiro pronto para patinar já te dá a sensação de relaxamento. Deitei-me em uma das espreguiçadeiras que compunham o local, e logo recebi um saco de dormir que cobria até a cabeça, deixando apenas o rosto para fora. E ali começou a sessão de relaxamento e bem-estar, durante 30 minutos eu precisei fechar os olhos e sentir minha respiração calmamente. O resultado? Devemos fazer isso pelo menos uma vez que seja em nosso dia, é muito relaxante. É incrível como por alguns minutos você hibernar frente a natureza traz a você um resultado instantâneo.

Experiência ‘dormir como uma foca’: aconchego e silêncio absoluto no inverno finlandês Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Vivendo algo diferente na Finlândia: a experiência única de ‘dormir como uma foca’, cercado por neve e silêncio Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Flutuar no gelo

Quando eu viajei para a região dos lagos finlandeses no inverno, eu sabia uma coisa com certeza, viveria experiências geladas e abaixo de zero. Então, fui para uma muito divertida: flutuar no gelo da Finlândia. Se você é do tipo que gosta um pouco de loucura, então é isso que eu tive por lá. Viajei até o vilarejo de Oravi, que está localizado junto às principais vias fluviais entre Savonlinna, Varkaus, Heinävesi e Kuopio. Oravi é a principal entrada do Parque Nacional de Linnansaari e atrai visitantes durante todo o ano. Com apenas 150 habitantes, a vila sobrevive das atividades na primavera, verão, outono e inverno. Fomos convidados pela Oravi Village para experimentar algo selvagem e divertido, como flutuar no rio com gelo. Vestimos uma roupa apropriada para a ocasião, um macacão feito de neoprene, um material impermeável que mantém conforto térmico e ajuda na flutuabilidade. Na sequência, nos jogamos na água, e a minha primeira reação é “ estou flutuando, eu não afundo”. Mas é instantâneo como a roupa não permite que você afunda, o que dificulta até mesmo os movimentos dos seus membros do corpo, eu me senti uma foca mesmo. Foi bem divertido, além de também relaxar enquanto você flutua e aprecia a natureza pelo rio Oravi.

Protegida por um traje térmico, deixo-me levar pelas águas geladas: a flutuação no gelo é um mergulho seguro e inesquecível Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Flutuar entre blocos de gelo é sentir a Finlândia de um jeito único Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Para terminar o dia, fomos até o café Korpi Bistro, na cidade de Savonlinna, para provar as deliciosas Karelian pies, ou “tortas da Carélia”, uma iguaria da região que visitamos no começo da viagem e que dá ao nome a comida, Carélia. E o sabor teve um gosto especial, já que para provar, toda a equipe de jornalistas da viagem tiveram que aprender na prática como era o processo de produção em um workshop com as finlandesas do local. O sabor? Uma iguaria deliciosa salgada.

Mãos na massa para preparar as tradicionais tortas da Carélia, sabor típico da Finlândia Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

Posso dizer que Savonlinna me encantou, e aproveitei para conhecer alguns pontos turísticos na pequena cidade de cerca de 30 mil habitantes. Por ser uma das cidades mais turísticas próxima ao Lago Saimaa, ao visitar o destino você precisa conhecer o medieval Castelo de Olavinlinna. Com atmosfera tranquila nas margens de Saimaa, escolhi um hotel aconchegante como o Original Sokos Hotel Seurahuone, no coração de Savonlinna, para terminar essa grande aventura.

Explorando Savonlinna, joia histórica às margens do Lago Saimaa, no sudeste da Finlândia Arquivo Pessoal/Gisele Rodrigues

COMO CHEGAR

De avião - Aeroporto principal da Finlândia é o internacional de Helsínquia-Vantaa Airport perto de Helsinki.A Finlândia não tem vôo direto para o Brasil, você terá que fazer conexão em outro país da Europa.

INFORMAÇÕES TURISTICAS

https://www.visitfinland.com/es/ https://www.visitjoensuu.fi/https://visitsavonlinna.fi/https://visitkoli.fi/

ONDE COMER

Restaurant Solitary - https://kururesort.com/en/eat-drink/Korpi Bistro https://korvenkutsu.fi/Restaurant Aittaranta https://www.raflaamo.fi/fi/ravintola/joensuu/ravintola-aittarantaGrill It! Koli https://www.raflaamo.fi/en/restaurant/lieksa/grill-it-koli

ONDE FICAR

Original Sokos Hotel Kimmel - https://www.sokoshotels.fi/en/joensuu/sokos-hotel-kimmel

Break Sokos Hotel Koli- https://www.sokoshotels.fi/en/koli/sokos-hotel-koli

Hotel & Spa Resort Järvisydän - https://www.jarvisydan.com/en/

Harjun Portti Holiday Resort - https://www.harjunportti.fiOriginal

Sokos Hotel Seurahuone - https://www.sokoshotels.fi/en/savonlinna

ATIVIDADES

Porokylä – “Reindeer Village” http://porokyla.com/en/Winter/Oravi village - https://www.oravivillage.com/en

CLIMA

O inverno na Finlândia é a estação mais longa. As temperaturas médias diárias permanecem abaixo de zero, mas inclui dias em que a temperatura sobe acima de zero. Isto ocorre, frequentemente, com garoas e chuvas, em média, por 6 a 10 dias, em cada mês ao sul e por 2 a 8 dias na região central. Pode acontecer de temperatura de 15 graus negativos ao amanhecer para números positivos durante o dia. Em dias claros, o sol provoca aquecimento de até 20 graus.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp