10 mitos e verdades sobre a obesidade e a cirurgia bariátrica Temos que desmistificar e promover um olhar mais empático e realista sobre o tema Obesidade sem Tabu|Mariana Verdelho 14/07/2025 - 02h00

Obesidade atingiu a marca de 9 milhões de pessoas no Brasil

A obesidade e a cirurgia bariátrica são dois assuntos que ainda carecem de informação de qualidade e acessível. Quanto mais converso com pessoas sobre esses temas, mais percebo o quanto ainda há tabus, mitos e desinformação circulando por aí.

Eu acredito que informação é a alma do negócio — especialmente quando o assunto envolve saúde, autocuidado e escolhas importantes. Por isso, resolvi reunir neste post mitos e verdades sobre a obesidade e a cirurgia bariátrica, para desmistificar e promover um olhar mais empático e realista sobre o tema.

1. “Bariátrica é a saída mais fácil para emagrecer.”

❌ Mito

‌



A cirurgia é uma ferramenta, não uma solução mágica. Para que ela funcione de verdade, o paciente precisa mudar profundamente seus hábitos alimentares, contar com apoio psicológico e manter uma rotina de atividades físicas.

2. “A bariátrica pode melhorar ou reverter doenças como diabetes e hipertensão.”

✅ Verdade

‌



Estudos mostram que, principalmente no caso do diabetes tipo 2, há grande taxa de remissão após a cirurgia. Isso significa que o controle das doenças pode melhorar significativamente, em alguns casos até sem necessidade de medicamentos.

3. “Depois da cirurgia, nunca mais vou engordar.”

❌ Mito

‌



Infelizmente, o reganho de peso é possível. Se a pessoa não seguir as orientações médicas, nutricionais e psicológicas, a chance de voltar a ganhar peso aumenta. A cirurgia não substitui o compromisso com um novo estilo de vida.

4. “É necessário mudar hábitos alimentares para o sucesso da cirurgia.”

✅ Verdade

Sem mudança no comportamento alimentar, o resultado da cirurgia é comprometido. Não se trata apenas de comer menos, mas de aprender a comer melhor, com equilíbrio, consciência e consistência.

5. “A cirurgia pode afetar a absorção de vitaminas e nutrientes.”

✅ Verdade

Em cirurgias como o bypass gástrico, pode haver deficiência de nutrientes importantes como ferro, cálcio, vitamina D e B12. Por isso, a suplementação ao longo da vida e o acompanhamento médico são indispensáveis.

6. “A obesidade é uma escolha da pessoa.”

❌ Mito

Apesar de não ter aparecido na lista inicial, vale incluir esse mito frequente: a obesidade não é uma escolha, e sim uma doença multifatorial, com componentes genéticos, hormonais, ambientais, comportamentais e emocionais.

7. “Obesidade é uma doença reconhecida pela OMS.”

✅ Verdade

Desde 1997, a Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade como uma doença crônica, progressiva e recidivante, que precisa de tratamento contínuo.

8. “É só fechar a boca e fazer exercício.”

❌ Mito

Essa frase simplifica demais uma condição complexa. Fatores como distúrbios hormonais, compulsão alimentar, ansiedade e qualidade do sono também impactam fortemente o controle do peso.

9. “A genética influencia na tendência a ganhar peso.”

✅ Verdade

Sim, os genes influenciam apetite, metabolismo e armazenamento de gordura, mas não determinam tudo: o estilo de vida e o ambiente também têm papel essencial.

10. “Medicamentos ou cirurgias são para quem desistiu.”

❌ Mito

Esse pensamento carrega muito preconceito. Medicamentos e cirurgias são tratamentos válidos e baseados em critérios médicos, não sinal de fraqueza ou desistência.

Falar de obesidade e cirurgia bariátrica sem tabu e sem julgamento é fundamental para que mais pessoas busquem ajuda e tenham acesso a informações corretas. É preciso tratar o tema com empatia, responsabilidade e ciência.

Se você conhece alguém que esteja passando por esse processo, ou se é você quem está nesse caminho, saiba: você não está sozinho(a). Informação, apoio e tratamento adequado fazem toda a diferença.

