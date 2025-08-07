Plasma de argônio: o que é, para que serve e qual a relação com o emagrecimento? Obesidade sem Tabu|Mariana VerdelhoOpens in new window 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 04h37 ) twitter

Plasma de Argônio sendo aplicado em um estômago com Bypass. Inteligência artificial/ChatGPT.

Você já ouviu falar em plasma de argônio? Se está no universo da bariátrica e do emagrecimento, talvez já tenha se deparado com essa expressão — especialmente nas redes sociais, em posts de pacientes usando a #plasmadeargônio.

Confesso que no começo eu achava que fosse uma nova dieta ou alguma técnica “da moda”. Até que uma amiga me contou que havia feito o procedimento porque teve reganho de peso depois da bariátrica. Foi aí que minha curiosidade aumentou: afinal, o que é exatamente esse tal de plasma de argônio?

RESUMO DA NOTÍCIA O plasma de argônio é um procedimento endoscópico para pacientes que já realizaram a cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico.

Ajuda na redução da anastomose, promovendo maior saciedade e controle de peso.

A alimentação deve ser cuidadosamente ajustada, começando com dieta líquida por 10 dias após o procedimento.

O acompanhamento multidisciplinar é essencial para o sucesso do tratamento e prevenção do reganho de peso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Procurei a nutricionista Cinthia Taglieri, especialista em pacientes bariátricos, e ela me explicou:

Nutricionista especializada em nutrição bariátrica com 22 anos de experiência. ARQUIVO PESSOAL

“O plasma de argônio é um procedimento endoscópico usado exclusivamente em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico. Ele é aplicado na anastomose — que é a conexão entre o estômago e o intestino — e provoca uma queimadura controlada no local. Durante a cicatrização, isso ajuda a reduzir o tamanho da anastomose, o que leva a uma menor ingestão de alimentos e mais saciedade.”

‌



Ou seja, trata-se de uma estratégia médica para retomar o controle do peso em quem já fez a cirurgia, mas apresentou dilatação da anastomose com o tempo. Não é um milagre e nem substitui a alimentação equilibrada — é uma ferramenta complementar, sempre indicada por um cirurgião bariátrico.

E o que muda na alimentação depois do plasma de argônio?

Segundo Cinthia, o cuidado com a alimentação imediatamente após o procedimento é fundamental:

‌



“Nos primeiros 10 dias, o paciente deve seguir uma dieta líquida, rica em nutrientes e bem equilibrada. Essa fase é crucial para garantir uma boa cicatrização da anastomose e evitar complicações.”

Mas muita gente se sabota justamente nesse momento. Um erro comum, segundo ela, é não respeitar essa fase líquida e tentar antecipar a introdução de alimentos sólidos.

‌



“Isso pode causar dores, vômitos e desconforto abdominal. A pressa pode comprometer todo o resultado do procedimento.”

Quem pode fazer esse procedimento?

Aqui é importante esclarecer uma dúvida que eu mesma tive: o plasma de argônio não é feito em qualquer pessoa nem é indicado para quem nunca passou por bariátrica.

“Ele é feito exclusivamente em pacientes que já realizaram o bypass gástrico. Não existe indicação para quem nunca fez a cirurgia”, explica a nutricionista.

E mesmo sendo um procedimento complementar, a alimentação após o plasma segue a mesma lógica da dieta pós-bariátrica: começa líquida, depois pastosa, depois branda, até chegar à dieta geral. Essa progressão respeita o tempo de cicatrização do corpo e evita riscos.

E depois? A alimentação volta ao normal?

A boa notícia é que sim — com alguns cuidados importantes.

“A partir do 20º dia, o paciente pode retomar uma alimentação com consistência normal. Mas devido à restrição da anastomose, é essencial comer devagar, mastigar muito bem e priorizar a qualidade da alimentação”, alerta Cinthia.

Ou seja: nada de voltar a velhos hábitos. O foco deve ser sempre em alimentos nutritivos, especialmente os ricos em proteína, além de frutas, vegetais e grãos integrais.

Suplementação é necessária?

Outra dúvida frequente é sobre a necessidade de suplementação após o plasma. E a resposta é: sim.

“Muitos pacientes que buscam o plasma de argônio já fizeram a bariátrica há anos e acabaram negligenciando a suplementação. Esse momento pode ser uma chance de retomar uma rotina de reposição de proteínas e polivitamínicos.”

Além disso, o cuidado multidisciplinar é indispensável nesse processo.

“A obesidade é uma doença crônica e não tem cura. O tratamento exige uma abordagem integrada, que começa com o cirurgião bariátrico, passa pelo endoscopista para realizar o procedimento, e conta com o suporte contínuo de nutricionistas, psicólogos e outros profissionais.”

O plasma de argônio não é uma solução mágica, mas pode ser um importante aliado no controle da obesidade em quem já passou por bariátrica. Com orientação adequada, disciplina e uma equipe de profissionais ao lado, é possível retomar o rumo e cuidar da saúde com responsabilidade. É como eu sempre digo, a obesidade não te cura e precisa ser tratada para o resto da vida.

