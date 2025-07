Como chegar a Aurora do Tocantins, um paraíso escondido entre as Serras Gerais Dicas práticas para você planejar sua viagem até esse paraíso escondido lá no estado do Tocantins Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

Pri Mesiano na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Ahh, Aurora do Tocantins, que lugar mágico! Escondida entre as paisagens das Serras Gerais, essa cidadezinha localizada no extremo sul do Tocantins é um convite à simplicidade, à natureza exuberante e às experiências que tocam o coração.

Lá, o tempo parece correr mais devagar. E é exatamente isso que torna a viagem tão especial. Mas antes de se encantar com as praias de rio desse lugar incrível, com água cristalina e noites estreladas, é importante saber de uma coisa...

Sabe o que você vai encontrar por lá? Dá só uma olhada antes de saber como chegar a este paraíso!

Praia do Pequizeiro

Pri Mesiano boiando na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Saiba tudo sobre a Praia do Pequizeiro, aqui.

‌



Poço Azul

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins (TO) Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Saiba tudo sobre o poço Azul, aqui.

Poço Verde

O Poço Verde convida a um mergulho em suas águas cristalinas, um refúgio de tranquilidade Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Praia do Puçá

Na Praia do Puça, o aconchego das luzes e o balanço da rede convidam ao relaxamento Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Rios Azuis

Mergulho de Pri Mesiano no Rio Azuis (TO) Pri Mesiano

Saiba tudo sobre o Rio Azuis, aqui.

‌



🚗 De carro: liberdade para explorar cada cantinho

A melhor maneira de chegar a Aurora do Tocantins é de carro, especialmente se você quer explorar os arredores com calma. Saindo de Brasília, são cerca de 470 km, aproximadamente 6 horas de viagem.

Se você tem medo de estrada, fica tranquilo porque as vias são asfaltadas e tranquilas. No caminho, você passa por cidades como Alto Paraíso e Monte Alegre de Goiás, no estado goiano.

‌



Já de Palmas, o trajeto é um pouco mais longo, aproximadamente 500 km, feito em cerca de 7 horas. Eu fui com o meu carro próprio, que é um SUV 4X4, mas, sinceramente, até com um carro econômico dá para se locomover por lá.

Mesmo na estrada de terra que é preciso pegar para muitos atrativos, um carro comum chega tranquilamente. Inclusive, vi muitos carros comuns rodando por lá sem nenhum perrengue. Claro, é preciso dirigir com cuidado e não ir em alta velocidade, né?

📍Dica: se você não tiver um carro, pode alugar um e aproveitar cada pedacinho desse lugar incrível. Eu sempre gosto de pesquisar no Kayak.com. Sempre encontro ótimas tarifas por lá.

Bem-vindos à serena Aurora do Tocantins, onde a natureza encontra a cultura sob o céu azul do Brasil. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

🚌 De ônibus: opção confortável e econômica

Para quem prefere não dirigir, há ônibus saindo de Brasília e Palmas para Aurora do Tocantins, com paradas em cidades próximas. A viagem pode levar de 8 a 10 horas, dependendo do ponto de partida e da empresa.

As passagens variam de categoria. Saindo da Rodoviária Interestadual de Brasília, a poltrona executiva custa R$ 187,99 o trecho. O leito custa R$ 215,99 e o leito individual R$ 240,00. Essa é uma opção acessível e segura, especialmente para quem quer apenas relaxar no caminho.

Partindo da Rodoviária de Palmas, a poltrona executiva custa R$ 517,28 e o leito R$ 561,52 cada trecho. Os preços podem variar. Por isso, consulte o site das agências que fazem a venda dos tickets.

🚐 De transfer ou com agência: comodidade do início ao fim

Algumas agências e guias especializados oferecem pacotes com transporte incluso ida e volta saindo de Brasília ou Palmas. Essa é uma ótima opção para quem busca praticidade e quer ter todo o trajeto planejado, além de já garantir o transporte para as atrações locais, que ficam afastadas do centro da cidade.

✨ Dica da Pri

Se você está indo pela primeira vez, vá com o coração aberto. A estrada até Aurora do Tocantins já é uma experiência por si só, cheia de paisagens lindas, céu aberto e aquele sentimento de que algo especial está por vir. O destino é encantador, mas o caminho também merece ser vivido com calma.

Nos vemos Por Aí! 🌿🚗💙

E para viajar mais e melhor e conhecer outros destinos incríveis como esse, já me segue no insta @primesianoporai, combinado? Te vejo por lá.

