Aurora do Tocantins: saiba qual é a melhor época para explorar as águas mais azuis do Brasil Descubra essa tesouro desconhecido com água mais azul que Bonito antes que vire tendência Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Aurora do Tocantins é um tesouro escondido famoso por suas águas incrivelmente azuis.

A melhor época para visitar é entre maio e setembro, durante a estação seca.

Durante a estação chuvosa (outubro a abril), as águas ficam turvas e as trilhas podem estar alagadas.

Maio, junho e setembro são meses ideais para tranquilidade e preços mais baixos; julho recebe mais turistas.

Pri Mesiano boiando na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Se você está planejando uma viagem para Aurora do Tocantins, prepare-se para se surpreender. O pequeno município que faz parte da região das Serras Gerais é um tesouro escondido no Brasil Central, famoso pelas águas inacreditavelmente azuis do Rio Azuis, Praia do Pequizeiro, do Puçá, Poço Azul, Complexo Parnatins, além de muitos poços cristalinos, praias de rio, trilhas e um estilo de vida que desacelera qualquer rotina.

Mas, afinal, qual é a melhor época para visitar Aurora do Tocantins?

Mergulho de Pri Mesiano no Rio Azuis (TO) Pri Mesiano

☀️ Melhor época: maio a setembro (estação seca)

Se você quer ver a região no auge da sua beleza natural, a melhor escolha é visitar Aurora entre maio e setembro. Esse período corresponde à estação seca, quando o clima está mais estável, as chuvas são raras e o azul-turquesa das águas atinge o seu ponto mais impressionante.

O sol predomina, deixando o cenário ainda mais fotogênico. As trilhas ficam acessíveis e seguras. As praias de rio estão mais estruturadas e agradáveis.

‌



Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins (TO) Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

☔️ Evite a temporada de chuvas (outubro a abril)

Durante os meses de outubro a abril, Aurora entra na estação chuvosa, com maior incidência de temporais, águas mais turvas e possíveis alagamentos nas trilhas. Além disso, a estrada de acesso até o Rio Azuis pode ficar mais complicada para dirigir.

Se sua prioridade for curtir a coloração azul surreal das águas, ver os poços brilhando sob o sol e ter maior previsibilidade climática, a melhor decisão é mesmo programar sua viagem para os meses de seca.

‌



🌟 Meses ideais para fugir da alta temporada

Maio, junho e setembro costumam ser os meses com clima ideal e menos movimento, perfeitos para quem busca tranquilidade, preços mais baixos e experiências mais autênticas. Em julho, o turismo na região aumenta, principalmente por conta das férias escolares.

Dica extra: aproveite para combinar sua visita a Aurora com outros destinos. Caso parta de Brasília, aproveite para conhecer a Chapada dos Veadeiros, que tem cachoeiras deslumbrantes como a Santa Bárbara e o Complexo do Canjica. Ambos têm como base a cidade de Cavalcante, no Goiás.

‌



Pri Mesiano na cachoeira Santa Bárbara (Cavalcante -GO) Lucas Mesiano

Se vier de Palmas, curta outros destinos das Serras Gerais, como o Jalapão, Taguatinga, Almas ou o Parque Estadual do Cantão.

Aurora é daquelas descobertas que tocam o coração. E escolhendo a época certa, a experiência fica ainda mais mágica. 🌊

👉 Quer ver essas dicas ganhando vida em vídeos, bastidores e muitos achadinhos de viagem? Me segue no Instagram: @primesianoporai. Te espero por lá, hein?✈️🌍💛

