Tudo sobre o Hollywood Studios: guia completo para você viver a magia do cinema Um parque que mistura aventuras galácticas, heróis da Marvel, nostalgia da Pixar e a emoção dos bastidores do cinema Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 )

Entrando no mundo mágico de Toy Story Land, onde tudo é maior! Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

O Hollywood Studios é o parque da Disney que mais mudou nos últimos anos. Se antes ele era conhecido pelos cenários de filmes e shows nos bastidores, hoje ele é um destino cheio de adrenalina, universos imersivos e experiências cinematográficas.

O Disney’s Hollywood Studios realmente é aquele lugar da Disney que celebra o glamour e a emoção do cinema, da televisão e da música. E aí? Está preparado para entrar em cena?

De aventuras épicas em galáxias distantes a mergulhos no mundo dos brinquedos, este guia completo vai te ajudar a planejar sua visita e garantir que você viva toda a magia que o parque oferece.

Principais atrações do Hollywood Studios

Mais radicais

Explorando os impressionantes cenários de Star Wars: Galaxy's Edge no Hollywood Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Star Wars: Rise of the Resistance: uma das atrações mais tecnológicas da Disney, onde você vive uma aventura dentro do universo Star Wars.

O mistério e a majestade do Hollywood Tower Hotel, pronto para levar você a uma nova dimensão Foto: My Disney Experience / Divulgação

The Twilight Zone Tower of Terror: elevador que despenca em queda livre dentro de um hotel mal-assombrado. Um dos melhores brinquedos, na minha opinião.

A icônica guitarra gigante que anuncia a Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith no Hollywood Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Rock ‘n’ Roller Coaster: montanha-russa no escuro com trilha sonora do Aerosmith. Rápida, cheia de loopings e com muito rock e que leva os visitantes de 0 a 92 Km/h em 03 segundos. É demais! Amo essa atração também e ela está próxima de ser desativada.

Para crianças e famílias

Toy Story Mania: brinquedo interativo onde você compete em jogos 3D divertidos.

A diversão em família ganha um toque alienígena no Toy Story Land. Foto: My Disney Experience / Divulgação

Alien Swirling Saucers: carrinhos giratórios com os ETzinhos de Toy Story.

Mickey e Minnie guiam a diversão no Mickey & Minnie's Runaway Railway! Foto: My Disney Experience / Divulgação

Mickey & Minnie’s Runaway Railway: passeio colorido e cheio de surpresas dentro do universo animado do Mickey.

Horário de funcionamento do Hollywood Studios

O horário de funcionamento do Hollywood Studios pode variar bastante, dependendo da época do ano. Geralmente, para o público geral, o parque abre às 9h e fecha entre 21h e 22h. Em épocas de alta demanda, como feriados e férias, os horários podem ser estendidos.

‌



É comum ainda que o parque abra mais cedo, às 8h30, exclusivamente para hóspedes de hotéis Disney com o Early Theme Park Entry.

Dica da Pri: Sempre consulte o calendário oficial no site, clicando aqui, ou no aplicativo My Disney Experience na Apple Store ou na Play Store para conferir os horários exatos no dia da sua visita. Isso é crucial para planejar seu roteiro do dia do passeio.

‌



Melhor época para visitar Hollywood Studios

Escolher a época certa pode transformar sua visita ao Hollywood Studios. Na última vez, fui no mês de fevereiro. Não pegamos parque cheio e as filas eram bem tranquilas. Aqui no blog, já dei dicas das melhores épocas do ano para visitar os parques de Orlando. Mas vou deixar um spoiler aqui antes de você conferir lá! Mas não deixe de conferir, pois fiz um calendário com os dias em que os parques costumam estar cheios e devem ser evitados. Para você ter uma ideia, fevereiro é um mês que costuma estar mais vazio. No entanto, no dia 17 desse ano teve o feriado do President´s Day e o parque lota. Como fiz essa pesquisa, fui antes e peguei os parques bem mais tranquilos. Esse calendário é uma mão na roda.

Meses mais vazios (e geralmente mais frios): Janeiro (após o Ano Novo), Fevereiro (exceto feriados como President’s Day), final de Agosto e Setembro (após o retorno às aulas), e a primeira quinzena de Dezembro. Nestes períodos, as filas são menores e o clima é mais agradável.

Janeiro (após o Ano Novo), Fevereiro (exceto feriados como President’s Day), final de Agosto e Setembro (após o retorno às aulas), e a primeira quinzena de Dezembro. Nestes períodos, as filas são menores e o clima é mais agradável. Média Temporada: Maio, começo de Junho e Outubro (exceto nos eventos de Halloween). As multidões são gerenciáveis e o clima ainda é bom.

Tente sempre evitar a Alta Temporada, como o mês de julho e a primeira quinzena de agosto, quando os americanos estão em férias de verão; semanas de Spring Break, nos meses de março e abril; Natal e Ano Novo com certeza não são recomendados. Nestes períodos, as filas são longas, o calor é intenso e o parque pode atingir a capacidade máxima. (PRI MESIANO)

Quanto custa os ingressos do Hollywood Studios

O preço dos ingressos para o Hollywood Studios, como nos demais parques da Disney, é dinâmico, variando de acordo com a data escolhida e o tipo de ingresso.

‌



Ingresso básico (1 Park, 1 Day): Permite a entrada em apenas um parque por um dia. Os preços para um adulto podem variar de aproximadamente U$ 59 a U$ 125 por dia (sem impostos), dependendo da data.

Permite a entrada em apenas um parque por um dia. Os preços para um adulto podem variar de (sem impostos), dependendo da data. Park hopper: Permite visitar mais de um parque por dia. O custo é maior, mas oferece flexibilidade para quem quer otimizar o tempo.

Permite visitar mais de um parque por dia. O custo é maior, mas oferece flexibilidade para quem quer otimizar o tempo. Ingressos multi-dias: Oferecem um custo por dia mais vantajoso se você planeja visitar os parques por vários dias.

Perceba que quanto mais dias você escolher, mais barato o valor do ingresso fica Foto: My Disney Experience / Divulgação

Dica da Pri:Para ter desconto de até 50% no valor dos ingressos da Disney aproveite a promoção, válida para ingresso até 20 de setembro de 2025. Funciona assim: na compra de um ingresso padrão para os Parques Temáticos do Walt Disney World de 4 dias (ou mais), vocêganha 2 dias extras nos parques GRÁTIS. (Pri Mesiano)

Dica da Pri: 🎟️ Como garantir ingressos mais baratos para os parques

Se você quer economizar de verdade, a dica é clara: compre seus ingressos em agências brasileiras. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você evita o pagamento do IOF do cartão de crédito e ainda escapa dos impostos adicionais cobrados nos Estados Unidos.

Outro superbenefício é a forma de pagamento: muitas agências no Brasil permitem parcelar em até 10 vezes sem juros ou oferecem descontos incríveis para quem paga via Pix. Já nos sites oficiais dos parques, o pagamento é à vista e em dólar, sem essas facilidades.

E tem mais: várias agências brasileiras oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado às reservas dos parques e até assessoria personalizada para montar o seu roteiro ideal. Em caso de qualquer imprevisto, é muito mais prático e tranquilo lidar com uma equipe que fala sua língua e entende sua realidade.

🎢 Eu mesma comprei os meus ingressos com a Magic Travel e a experiência foi excelente! O atendimento em português fez toda a diferença — eles foram superatenciosos, me explicaram como funcionam as reservas dos parques, tiraram dúvidas sobre os planos de alimentação e me ajudaram a escolher os melhores dias para cada visita. O processo foi rápido, seguro e sem complicações.

Quer falar direto com o atendimento da Magic Travel? Clique aqui.

Mapa

O mapa do Hollywood Studios é seu melhor amigo para navegar pelo parque. Você pode pegar um mapa físico na entrada. Vou deixar aqui o mapa digital que também tem tudo. ou usar a versão digital no aplicativo My Disney Experience.

O aplicativo é super completo: mostra os tempos de fila em tempo real, horários de shows, localizações de personagens, restaurantes e lojas. Baixá-lo e familiarizar-se com ele antes da viagem é essencial.

Agendamento de atrações (Disney Genie+, Lightning Lane)

A Disney não usa mais o antigo FastPass+. Agora, o sistema de agendamento de filas é feito através do Disney Genie+ e das Lightning Lanes, que funcionam pelo aplicativo My Disney Experience. Os preços são dinâmicos e você pode conferir no aplicativo.

Disney Genie+ (pago): Permite que você agende horários para usar a fila expressa (Lightning Lane) em várias atrações populares. Você pode fazer a primeira reserva a partir das 7h do dia da sua visita. No Hollywood Studios, ele inclui atrações como Tower of Terror , Slinky Dog Dash (se disponível), Millennium Falcon: Smugglers Run, entre outras.

Permite que você agende horários para usar a fila expressa (Lightning Lane) em várias atrações populares. Você pode fazer a primeira reserva a partir das 7h do dia da sua visita. No Hollywood Studios, ele inclui atrações como , Slinky Dog Dash (se disponível), Millennium Falcon: Smugglers Run, entre outras. Lightning Lane Individual (pago por atração): Algumas das atrações mais procuradas não estão incluídas no Genie+ e precisam ser compradas individualmente. No Hollywood Studios, a principal é o Star Wars: Rise of the Resistance.

Neste artigo eu falo mais sobre esta opção.

Mas, se você quer praticidade total e não quer se preocupar com aplicativo, horários ou estratégias de fila, uma ótima opção é o serviço de Guiamento Remoto da Magic Travel.

Com ele, você recebe um roteiro personalizado com todos os agendamentos já feitos, adaptado ao seu perfil de viajante e à lotação do parque naquele dia.

É um verdadeiro “GPS da diversão”, que indica em qual brinquedo ir, a que horas, onde comer, quando descansar e até onde tirar boas fotos. Tudo isso sem precisar esquentar a cabeça com logística — é só seguir o plano e curtir.

Ideal para quem quer otimizar o tempo e viver o melhor da Disney com leveza e organização. Clique aqui e confira 7 dicas para evitar filas nos parques da Disney.

Alimentação

No Parque Hollywood Studios você vai poder contar com uma variedade incrível de opções gastronômicas, desde lanches rápidos até restaurantes temáticos.

Viaje no tempo para uma experiência gastronômica única, sob as estrelas e dentro de um clássico autocinema dos anos 50, no Sci-Fi Dine-In Theater. Foto: My Disney Experience / Divulgação

Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant: neste lugar, você janta dentro de um carro antigo, assistindo a clássicos de ficção científica em uma tela gigante. O cardápio do almoço e do jantar possui opções de U$15 a U$34.99 por adulto.

Volte no tempo e relaxe com um coquetel no Tune-In Lounge, um refúgio retrô que celebra a nostalgia dos anos 50 no Hollywood Studios. Foto: My Disney Experience / Divulgação

50’s Prime Time Cafe: Lá tem comida caseira americana em um ambiente que remete aos anos 50, com garçons que te tratam como “sobrinhos”. O cardápio do almoço e do jantar possui opções de U$15 a U$34.99 por adulto.

Lá tem comida caseira americana em um ambiente que remete aos anos 50, com garçons que te tratam como “sobrinhos”. O cardápio do almoço e do jantar possui opções de U$15 a U$34.99 por adulto. Woody’s Lunch Box (Toy Story Land): Conta com uma variedade de lanches e pratos simples em um cenário divertido e colorido, como se você fosse um brinquedo. Café da manhã, almoço e janta possui opções do cardápio com valores que vão até U$ 14.99.

Na aventura gastronômica intergaláctica do Docking Bay 7 Food and Cargo, você tem sabores exóticos e uma atmosfera de outro mundo esperam por você em Star Wars: Galaxy's Edge. Foto: My Disney Experience / Divulgação

Docking Bay 7 Food and Cargo (Star Wars: Galaxy’s Edge): Possui sabores intergalácticos em um ambiente temático de Star Wars. O cardápio do almoço e do jantar possui opções de U$15 a U$34.99 por adulto.

Dica da Pri: Para economizar, considere levar snacks na mochila. Você também pode pedir água gelada gratuitamente em qualquer restaurante de quick service no parque.

Locker (Armários)

O Hollywood Studios possui armários disponíveis para aluguel para guardar seus pertences. Eles ficam localizados perto da entrada principal do parque.

Preços: Os valores variam de acordo com o tamanho do armário e o tempo de uso (geralmente por dia). Espere pagar entre US$ 10 e US$ 15 por um armário padrão.

Estacionamento

O estacionamento para o Hollywood Studios é compartilhado com os outros parques do Walt Disney World. Há vagas de estacionamento preferencial localizadas convenientemente próximas à entrada. Todas as tarifas de estacionamento incluem os impostos de vendas aplicáveis.

Valor: O estacionamento padrão (Standard Parking) custa US$ 30 por carro por dia (valor em 2025, sujeito a alterações). Há também opções de estacionamento preferencial (Preferred Parking) por um valor mais alto que varia entre U$ 45 e U$ 55. Se você for visitar vários parques da Disney no mesmo dia, paga o estacionamento apenas uma vez. Estacionamento de veículos grandes, como ônibus, limusine, motorhome, trailer, ônibus ou carreta engatada custa U$35 por dia.

O estacionamento padrão (Standard Parking) custa por carro por dia (valor em 2025, sujeito a alterações). Há também opções de estacionamento preferencial (Preferred Parking) por um valor mais alto que varia entre U$ 45 e U$ 55. Se você for visitar vários parques da Disney no mesmo dia, paga o estacionamento apenas uma vez. Estacionamento de veículos grandes, como ônibus, limusine, motorhome, trailer, ônibus ou carreta engatada custa U$35 por dia. Como não se perder: O estacionamento é vasto. Ao estacionar, preste muita atenção à área e ao número da fileira onde você deixou seu carro. Tire uma foto do nome da seção (ex: “Pixar”, “Mulan”) e do número do seu corredor. O aplicativo My Disney Experience também tem uma função “Car Locator” que te ajuda a marcar a localização do seu veículo.

Quem se hospeda nos hotéis da Resort Disney ou possuem Passe Anual não pagam pelo estacionamento durante a estadia. Esses visitantes também podem utilizar o estacionamento preferencial pagando a diferença de preço entre o estacionamento padrão incluído e o estacionamento preferencial.

A localização de carros é um recurso gratuito no aplicativo móvel My Disney Experience. Ele usa o GPS para salvar o local exato onde seu veículo foi estacionado.

Como chegar no Hollywood Studios?

As opções de transporte para o Hollywood Studios são:

Ônibus da Disney: Há transporte gratuito para hóspedes do resort que saem dos hotéis Disney para o parque.

Há transporte gratuito para hóspedes do resort que saem dos hotéis Disney para o parque. Disney Skyliner: Você pode usar um sistema de gôndolas panorâmicas que conecta o Hollywood Studios a alguns resorts e ao Epcot. É uma ótima opção e muito agradável.

Você pode usar um sistema de gôndolas panorâmicas que conecta o Hollywood Studios a alguns resorts e ao Epcot. É uma ótima opção e muito agradável. Barcos: Conectam o Hollywood Studios a alguns resorts da área Epcot/BoardWalk e ao próprio Epcot (entrada de International Gateway).

Conectam o Hollywood Studios a alguns resorts da área Epcot/BoardWalk e ao próprio Epcot (entrada de International Gateway). Carro particular/Táxi/Aplicativos: Para quem vai de carro, o estacionamento é a principal opção.

Como evitar fila no Hollywood Studios?

Minimizar o tempo em filas é a chave para aproveitar mais o parque. Eu mesmo já dei dicas aqui no blog. Vou deixar algumas para você não perder preciosos tempos nessa jornada incrível.

LEIA MAIS 7 dicas secretas para pegar menos filas nos parques de Orlando

Planeje seu dia: Com o aplicativo My Disney Experience, você consegue monitorar os tempos de espera em tempo real.

Com o aplicativo My Disney Experience, você consegue monitorar os tempos de espera em tempo real. Chegue cedo (Rope Drop): Esteja na entrada do parque pelo menos 30-45 minutos antes da abertura oficial.

Esteja na entrada do parque pelo menos 30-45 minutos antes da abertura oficial. Use as “Early Theme Park Entry” (para hóspedes Disney): Se você se hospedar em hotéis Disney, dá para entrar 30 minutos antes do público geral.

Se você se hospedar em hotéis Disney, dá para entrar 30 minutos antes do público geral. Compre o Disney Genie+ e/ou Lightning Lane Individual: Se o orçamento permitir, são as formas mais eficazes de cortar filas.

Se o orçamento permitir, são as formas mais eficazes de cortar filas. Considere a “Single Rider Line”: Atrações como Millennium Falcon: Smugglers Run e Rock ‘n’ Roller Coaster oferecem essa fila para quem não se importa em ir separado do seu grupo, e ela costuma ser bem mais rápida.

Atrações como Millennium Falcon: Smugglers Run e Rock ‘n’ Roller Coaster oferecem essa fila para quem não se importa em ir separado do seu grupo, e ela costuma ser bem mais rápida. Vá para atrações populares cedo ou no final do dia: As filas tendem a ser menores no início da manhã ou nas últimas horas de funcionamento do parque.

Atrações que serão desativadas

A Disney está sempre inovando e, por vezes, isso significa que algumas atrações dão lugar a novas experiências. É fundamental verificar as informações mais recentes nos canais oficiais, pois os planos podem mudar.

Até o momento, algumas mudanças notáveis ou potenciais no Hollywood Studios incluem:

Voyage of the Little Mermaid: Essa atração foi permanentemente encerrada para dar lugar a um novo show. O “The Little Mermaid – A Musical Adventure” está previsto para estrear no verão norte-americano de 2025 , oferecendo uma experiência totalmente nova inspirada no clássico da Disney.

Essa atração foi para dar lugar a um novo show. O está previsto para estrear no , oferecendo uma experiência totalmente nova inspirada no clássico da Disney. Lightning McQueen’s Racing Academy: Embora ainda esteja listada no site oficial, algumas fontes e rumores apontam que esta atração pode ter um futuro incerto ou ser “aposentada” em algum momento, mas não há anúncio oficial de fechamento permanente ainda .

Embora ainda esteja listada no site oficial, algumas fontes e rumores apontam que esta atração pode ter um futuro incerto ou ser “aposentada” em algum momento, mas . 🎸 Adeus, Aerosmith? Vem aí uma nova fase da Rock ’n’ Roller Coaster! Se você ama adrenalina e é fã da clássica montanha-russa do Hollywood Studios, prepare o coração: tudo indica que a Rock ’n’ Roller Coaster com o tema do Aerosmith será desativada no início de 2026. Mas calma! A estrutura radical da atração vai continuar — o que muda é a temática. A Disney anunciou que os Muppets vão assumir o controle do palco, transformando a experiência em um divertido festival de rock comandado por Kermit, Miss Piggy e a banda Dr. Teeth and the Electric Mayhem. Ou seja, a montanha-russa continua acelerando de 0 a 100 km/h em poucos segundos, só que com uma nova trilha sonora e um enredo totalmente repaginado. Se você é fã da versão original, vale a pena correr para curtir enquanto ainda está no ar. Fica a dica! 🎶

A Disney está sempre buscando renovar seus parques, e novas atrações estão constantemente em desenvolvimento. Para ter certeza do que estará disponível durante a sua visita, o ideal é sempre checar o site oficial do Walt Disney World Resort na seção de horários e reformas, próximo à sua data de viagem.

Com este guia detalhado, você tem todas as ferramentas para planejar uma visita épica ao Disney’s Hollywood Studios e viver a magia do cinema de um jeito inesquecível! Luzes, câmera, ação!

E para viajar mais e melhor com dicas incríveis, já me segue no insta @primesianoporai, combinado? Te vejo por lá.

