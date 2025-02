Bolo de iogurte natural e uma história de vida inspiradora Nossa equipe foi até Sabará conhecer o Augusto. Habilidoso, ele começou limpando a padaria e, com muita força de vontade, se tornou padeiro Quitandas e Quitandeiras|Mayara FolcoOpens in new window 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 09h10 ) twitter

Bolo de iogurte Arquivo pessoal

Mais uma vez Sabará nos presenteou com comida boa e uma história incrível! Fomos até o bairro Alvorada para conhecer o Augusto. Um homem de fé e muito habilidoso. Toda família nos recebeu muito bem. Comemos bolo de iogurte e ele ainda fez biscoito de polvilho frito e café. Mineiridade purinha!

Augusto começou a trabalhar em uma padaria em Belo Horizonte como auxiliar de serviços gerais. Dava duro na limpeza durante o dia inteiro de trabalho e, mesmo cansado depois do expediente, pedia para aprender a fazer pão, bolos e tudo de gostoso de tinha por lá. Com persistência, talento e coragem, Augusto se tornou um grande padeiro.

Augusto e o bolo de iogurte.

Nossa equipe saiu da casa dele como o coração quentinho depois de uma oração que ganhamos de presente e muitos pedaços de bolo.

E agora, a receita!

Calma aí! Antes, quero te fazer um convite especial. Você sabia que pode participar do nosso Quitandas e Quitandeiras? Vamos até a sua casa para conhecer sua receita e contar sua história na tela da Record Minas. Para participar, basta enviar as informações para o WhatsApp (31) 98272-0020. Que tal?

‌



Bolo de Iogurte com Açúcar e Canela

Ingredientes

500 g de açúcar refinado

400 ml de óleo

10 ovos

500 g de farinha de trigo (sem fermento)

30 g de fermento em pó

2 copos de iogurte natural

Açúcar e canela a gosto (para decorar)

Modo de Preparo

Em uma batedeira, misture o açúcar, o óleo e os ovos até obter uma massa homogênea. Adicione a farinha e o fermento peneirados e bata por mais 2 minutos. Acrescente o iogurte natural e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 45 minutos, ou até dourar. Retire do forno, desenforme e finalize polvilhando açúcar e canela a gosto.

