Queijo suíço Gruyère é eleito o melhor do mundo em 2025
Mais de 5.000 variedades de 46 nações competiram pelo título
O queijo suíço Gruyère foi eleito o melhor do mundo em 2025 durante o World Cheese Awards, realizado em Berna, capital do país. Mais de 5.000 variedades do laticínio, provenientes de 46 nações, disputaram o título. A vitória foi concedida por um júri formado por mais de 265 especialistas, que avaliaram sabor, aroma e textura.
A premiação incluiu uma seleção rigorosa, da qual 14 finalistas avançaram para a etapa decisiva. Com a conquista, a Suíça reafirma sua posição de destaque no cenário mundial dos laticínios.
