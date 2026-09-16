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República, em SP, é eleito um dos bairros mais legais do mundo; veja lista

Avaliação realizada por publicação britânica leva em consideração aspectos como gastronomia e vida noturna

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LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A República, em São Paulo, foi eleita pela Time Out como um dos 40 bairros mais legais do mundo em 2026, ocupando a 25ª posição.
  • A revista destacou a combinação de arquitetura histórica com novos negócios e espaços culturais, como o Edifício Copan e o Edifício Itália.
  • A vida noturna e a transformação de prédios antigos em novos pontos de encontro também foram fatores decisivos para a escolha.
  • Outro bairro brasileiro na lista é Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que ficou em 17º lugar, reconhecido por sua cultura, gastronomia e patrimônio histórico.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bairro da República está localizado no centro de São Paulo Webysther/Wikimedia Commons

A República, no centro de São Paulo, foi escolhida pela revista britânica Time Out como um dos 40 bairros mais legais do mundo em 2026. A região aparece na 25ª posição do ranking, que reúne áreas de cidades de diferentes países e leva em conta aspectos distintos.

Na avaliação da revista, a região paulistana se destaca pela combinação entre a arquitetura histórica do centro paulistano e uma nova geração de negócios e espaços culturais, além de edifícios tradicionais que ganharam novas funções e se transformaram em pontos de gastronomia, arte, compras e entretenimento.


Um dos principais exemplos é o Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, que concentra restaurantes, cafés, lojas, livrarias e outros estabelecimentos. Entre os endereços mencionados pela Time Out estão o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, e o Cuia, de Bel Coelho.

A publicação também cita A Casa do Porco, além do Edifício Itália, conhecido pela vista panorâmica da capital paulista. Na área cultural, aparecem espaços como o Pivô, o Espaço República, a Biblioteca Mário de Andrade e o Theatro Municipal.


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A vida noturna também contribuiu para a posição do bairro no ranking, com bares e casas que movimentam as ruas da região. A Time Out destaca ainda a transformação de prédios antigos e espaços históricos em novos pontos de encontro.

Em 2023, outro bairro paulistano havia aparecido com destaque na mesma lista: a Barra Funda ocupou a terceira posição naquele ano.


Outro bairro brasileiro também aparece na seleção. Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, ficou em 17º lugar. A Time Out descreve a região como um dos polos culturais e gastronômicos do Rio, com ruas arborizadas, prédios históricos, bares tradicionais e novos estabelecimentos.

Entre os pontos citados estão o Parque Guinle, a Rua General Glicério, conhecida pela feira de sábado com apresentações de choro, e espaços culturais que passaram por mudanças recentes.


O bairro também ganhou novos restaurantes, livrarias e equipamentos culturais, enquanto endereços tradicionais continuam fazendo parte da rotina dos moradores. A combinação entre patrimônio histórico, gastronomia e atividades culturais ajudou Laranjeiras a aparecer entre os destaques mundiais.

O primeiro colocado foi Jongno 3-ga, em Seul, na Coreia do Sul, seguido por L’Ocean District, em Rabat, no Marrocos, e Neos Kosmos, em Atenas, na Grécia.

Veja os 40 bairros mais legais do mundo em 2026:

  1. Jongno 3-ga — Seul, Coreia do Sul
  2. L’Ocean District — Rabat, Marrocos
  3. Neos Kosmos — Atenas, Grécia
  4. Chinatown — Los Angeles, Estados Unidos
  5. Govanhill — Glasgow, Reino Unido
  6. Kitakagaya — Osaka, Japão
  7. Chapinero Alto — Bogotá, Colômbia
  8. Koenji — Tóquio, Japão
  9. Centro de St. Catharines — Canadá
  10. Esquilino — Roma, Itália
  11. Russafa — Valência, Espanha
  12. Tân Định — Ho Chi Minh, Vietnã
  13. São Bento — Lisboa, Portugal
  14. Talat Noi — Bangkok, Tailândia
  15. Slakthusområdet — Estocolmo, Suécia
  16. Humayunpur — Délhi, Índia
  17. Laranjeiras — Rio de Janeiro, Brasil
  18. West Town — Chicago, Estados Unidos
  19. Rákóczi tér — Budapeste, Hungria
  20. Jalan Besar — Singapura
  21. Crooswijk — Roterdã, Holanda
  22. Chacagiales — Buenos Aires, Argentina
  23. Bandra West — Mumbai, Índia
  24. Cathedral Quarter — Belfast, Reino Unido
  25. República — São Paulo, Brasil
  26. Changning — Xangai, China
  27. Oost — Amsterdã, Holanda
  28. Distrito Financeiro — Nova York, Estados Unidos
  29. New Farm — Brisbane, Austrália
  30. Quartier d’Aligre — Paris, França
  31. Kalk Bay — Cidade do Cabo, África do Sul
  32. North Hobart — Hobart, Austrália
  33. Newington Green — Londres, Reino Unido
  34. Yulin — Chengdu, China
  35. Mount Pleasant — Vancouver, Canadá
  36. Centro Histórico — Lima, Peru
  37. Boavista — Porto, Portugal
  38. Starstreet — Hong Kong
  39. South Melbourne — Melbourne, Austrália
  40. Distillery District — Lexington, Estados Unidos.

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