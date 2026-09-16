República, em SP, é eleito um dos bairros mais legais do mundo; veja lista
Avaliação realizada por publicação britânica leva em consideração aspectos como gastronomia e vida noturna
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A República, no centro de São Paulo, foi escolhida pela revista britânica Time Out como um dos 40 bairros mais legais do mundo em 2026. A região aparece na 25ª posição do ranking, que reúne áreas de cidades de diferentes países e leva em conta aspectos distintos.
Na avaliação da revista, a região paulistana se destaca pela combinação entre a arquitetura histórica do centro paulistano e uma nova geração de negócios e espaços culturais, além de edifícios tradicionais que ganharam novas funções e se transformaram em pontos de gastronomia, arte, compras e entretenimento.
Um dos principais exemplos é o Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, que concentra restaurantes, cafés, lojas, livrarias e outros estabelecimentos. Entre os endereços mencionados pela Time Out estão o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, e o Cuia, de Bel Coelho.
A publicação também cita A Casa do Porco, além do Edifício Itália, conhecido pela vista panorâmica da capital paulista. Na área cultural, aparecem espaços como o Pivô, o Espaço República, a Biblioteca Mário de Andrade e o Theatro Municipal.
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A vida noturna também contribuiu para a posição do bairro no ranking, com bares e casas que movimentam as ruas da região. A Time Out destaca ainda a transformação de prédios antigos e espaços históricos em novos pontos de encontro.
Em 2023, outro bairro paulistano havia aparecido com destaque na mesma lista: a Barra Funda ocupou a terceira posição naquele ano.
Outro bairro brasileiro também aparece na seleção. Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, ficou em 17º lugar. A Time Out descreve a região como um dos polos culturais e gastronômicos do Rio, com ruas arborizadas, prédios históricos, bares tradicionais e novos estabelecimentos.
Entre os pontos citados estão o Parque Guinle, a Rua General Glicério, conhecida pela feira de sábado com apresentações de choro, e espaços culturais que passaram por mudanças recentes.
O bairro também ganhou novos restaurantes, livrarias e equipamentos culturais, enquanto endereços tradicionais continuam fazendo parte da rotina dos moradores. A combinação entre patrimônio histórico, gastronomia e atividades culturais ajudou Laranjeiras a aparecer entre os destaques mundiais.
O primeiro colocado foi Jongno 3-ga, em Seul, na Coreia do Sul, seguido por L’Ocean District, em Rabat, no Marrocos, e Neos Kosmos, em Atenas, na Grécia.
Veja os 40 bairros mais legais do mundo em 2026:
- Jongno 3-ga — Seul, Coreia do Sul
- L’Ocean District — Rabat, Marrocos
- Neos Kosmos — Atenas, Grécia
- Chinatown — Los Angeles, Estados Unidos
- Govanhill — Glasgow, Reino Unido
- Kitakagaya — Osaka, Japão
- Chapinero Alto — Bogotá, Colômbia
- Koenji — Tóquio, Japão
- Centro de St. Catharines — Canadá
- Esquilino — Roma, Itália
- Russafa — Valência, Espanha
- Tân Định — Ho Chi Minh, Vietnã
- São Bento — Lisboa, Portugal
- Talat Noi — Bangkok, Tailândia
- Slakthusområdet — Estocolmo, Suécia
- Humayunpur — Délhi, Índia
- Laranjeiras — Rio de Janeiro, Brasil
- West Town — Chicago, Estados Unidos
- Rákóczi tér — Budapeste, Hungria
- Jalan Besar — Singapura
- Crooswijk — Roterdã, Holanda
- Chacagiales — Buenos Aires, Argentina
- Bandra West — Mumbai, Índia
- Cathedral Quarter — Belfast, Reino Unido
- República — São Paulo, Brasil
- Changning — Xangai, China
- Oost — Amsterdã, Holanda
- Distrito Financeiro — Nova York, Estados Unidos
- New Farm — Brisbane, Austrália
- Quartier d’Aligre — Paris, França
- Kalk Bay — Cidade do Cabo, África do Sul
- North Hobart — Hobart, Austrália
- Newington Green — Londres, Reino Unido
- Yulin — Chengdu, China
- Mount Pleasant — Vancouver, Canadá
- Centro Histórico — Lima, Peru
- Boavista — Porto, Portugal
- Starstreet — Hong Kong
- South Melbourne — Melbourne, Austrália
- Distillery District — Lexington, Estados Unidos.
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