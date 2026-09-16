República, em SP, é eleito um dos bairros mais legais do mundo; veja lista Avaliação realizada por publicação britânica leva em consideração aspectos como gastronomia e vida noturna

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A República, em São Paulo, foi eleita pela Time Out como um dos 40 bairros mais legais do mundo em 2026, ocupando a 25ª posição.

A revista destacou a combinação de arquitetura histórica com novos negócios e espaços culturais, como o Edifício Copan e o Edifício Itália.

A vida noturna e a transformação de prédios antigos em novos pontos de encontro também foram fatores decisivos para a escolha.

Outro bairro brasileiro na lista é Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que ficou em 17º lugar, reconhecido por sua cultura, gastronomia e patrimônio histórico. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bairro da República está localizado no centro de São Paulo Webysther/Wikimedia Commons

A República, no centro de São Paulo, foi escolhida pela revista britânica Time Out como um dos 40 bairros mais legais do mundo em 2026. A região aparece na 25ª posição do ranking, que reúne áreas de cidades de diferentes países e leva em conta aspectos distintos.

Na avaliação da revista, a região paulistana se destaca pela combinação entre a arquitetura histórica do centro paulistano e uma nova geração de negócios e espaços culturais, além de edifícios tradicionais que ganharam novas funções e se transformaram em pontos de gastronomia, arte, compras e entretenimento.

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Um dos principais exemplos é o Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, que concentra restaurantes, cafés, lojas, livrarias e outros estabelecimentos. Entre os endereços mencionados pela Time Out estão o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, e o Cuia, de Bel Coelho.

A publicação também cita A Casa do Porco, além do Edifício Itália, conhecido pela vista panorâmica da capital paulista. Na área cultural, aparecem espaços como o Pivô, o Espaço República, a Biblioteca Mário de Andrade e o Theatro Municipal.

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A vida noturna também contribuiu para a posição do bairro no ranking, com bares e casas que movimentam as ruas da região. A Time Out destaca ainda a transformação de prédios antigos e espaços históricos em novos pontos de encontro.

Em 2023, outro bairro paulistano havia aparecido com destaque na mesma lista: a Barra Funda ocupou a terceira posição naquele ano.

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Outro bairro brasileiro também aparece na seleção. Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, ficou em 17º lugar. A Time Out descreve a região como um dos polos culturais e gastronômicos do Rio, com ruas arborizadas, prédios históricos, bares tradicionais e novos estabelecimentos.

Entre os pontos citados estão o Parque Guinle, a Rua General Glicério, conhecida pela feira de sábado com apresentações de choro, e espaços culturais que passaram por mudanças recentes.

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O bairro também ganhou novos restaurantes, livrarias e equipamentos culturais, enquanto endereços tradicionais continuam fazendo parte da rotina dos moradores. A combinação entre patrimônio histórico, gastronomia e atividades culturais ajudou Laranjeiras a aparecer entre os destaques mundiais.

O primeiro colocado foi Jongno 3-ga, em Seul, na Coreia do Sul, seguido por L’Ocean District, em Rabat, no Marrocos, e Neos Kosmos, em Atenas, na Grécia.

Veja os 40 bairros mais legais do mundo em 2026:

Jongno 3-ga — Seul, Coreia do Sul L’Ocean District — Rabat, Marrocos Neos Kosmos — Atenas, Grécia Chinatown — Los Angeles, Estados Unidos Govanhill — Glasgow, Reino Unido Kitakagaya — Osaka, Japão Chapinero Alto — Bogotá, Colômbia Koenji — Tóquio, Japão Centro de St. Catharines — Canadá Esquilino — Roma, Itália Russafa — Valência, Espanha Tân Định — Ho Chi Minh, Vietnã São Bento — Lisboa, Portugal Talat Noi — Bangkok, Tailândia Slakthusområdet — Estocolmo, Suécia Humayunpur — Délhi, Índia Laranjeiras — Rio de Janeiro, Brasil West Town — Chicago, Estados Unidos Rákóczi tér — Budapeste, Hungria Jalan Besar — Singapura Crooswijk — Roterdã, Holanda Chacagiales — Buenos Aires, Argentina Bandra West — Mumbai, Índia Cathedral Quarter — Belfast, Reino Unido República — São Paulo, Brasil Changning — Xangai, China Oost — Amsterdã, Holanda Distrito Financeiro — Nova York, Estados Unidos New Farm — Brisbane, Austrália Quartier d’Aligre — Paris, França Kalk Bay — Cidade do Cabo, África do Sul North Hobart — Hobart, Austrália Newington Green — Londres, Reino Unido Yulin — Chengdu, China Mount Pleasant — Vancouver, Canadá Centro Histórico — Lima, Peru Boavista — Porto, Portugal Starstreet — Hong Kong South Melbourne — Melbourne, Austrália Distillery District — Lexington, Estados Unidos.

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