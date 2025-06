Alceu Valença comanda a festa no Arraiá do Povo 2025 nesta sexta (27) Um dos maiores nomes da música nordestina se apresenta na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) Arraiá R7|Renato FontesOpens in new window 27/06/2025 - 08h50 (Atualizado em 27/06/2025 - 08h50 ) twitter

Cantor Alceu Valença se apresenta no Arraiá do Povo nesta sexta-feira (27) reprodução/instagram/Alceu Valença

“Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais!” Alceu Valença, um dos maiores nomes da música nordestina, sobe no palco nesta sexta-feira (27) no Arraiá do Povo 2025 em Sergipe (SE). A noite ainda contará com os shows de Forró Brasil, Adelmário Coelho, Targino Godim e Farra de Barão (nos intervalos).

Com quase 50 anos de carreira, Alceu embala o público com clássicos atemporais que atravessam gerações, como “La Belle de Jour”, “Morena Tropicana” e a inesquecível “Anunciação”.

Programação do Arraiá do Povo 2025

27/6 (sexta-feira)

Forró Brasil

Alceu Valença

Adelmário Coelho

Targino Godim

Nos intervalos: Farra de Barão

28/6 (sábado)

‌



As Patricinhas

Magníficos

Raí Saia Rodada

Felipe Amorim

Nos intervalos: Cartas de Tarô

29/6 (domingo)

Mestrinho

Flávio José

Elba Ramalho

Nos intervalos: Jubão

Segundona do Turista na Rua São João

Mais festas no Sergipe

Segundona do Turista na Rua São João: as apresentações da programação na tradicional Rua São João, no bairro Santo Antônio, em Aracaju, têm início no dia 28 de abril até 15 de dezembro. Serão 22 edições ao longo do ano de 2025 com o mais autêntico arrastapé sergipano.

‌



Concurso de Quadrilhas do Gonzagão

De 24 a 29 de Junho - no Gonzagão

‌



Temporada de Forró Gonzagão

Nos dias 4 e 5 / 11 e 12 / 18 e 19 / 25 e 26 de julho - no Gonzagão

Este conteúdo produzido pelo Arraiá R7 têm o oferecimento de Loterias CAIXA.