Caldo verde com calabresa: aprenda a preparar o prato perfeito para os dias frios e chuvosos

Caldo verde com calabresa é opção clássica e prática para aquecer os dias frios inteligência artificial/Microsoft Copilot

Nada combina mais com dias frios e chuvosos do que um bom caldo para aquecer o corpo e confortar a alma. E, entre tantas opções, o clássico caldo verde é sempre uma escolha certeira: simples de preparar, cheio de sabor e com aquele jeitinho caseiro que faz qualquer refeição virar um abraço quente. E que tal acrescentar calabresa?

O Arraiá R7 vai te ensinar a preparar essa receita que é tradição em tantas famílias e perfeita para servir com pão fresquinho ou torradas, deixando o dia cinza lá fora e muito mais aconchego aqui dentro. Confira e prepare hoje mesmo!

Caldo Verde com Calabresa

Ingredientes

4 batatas médias

1 cebola média

2 dentes de alho

1 colher (sopa) de azeite

1,2 litro de água

1 gomo de linguiça calabresa (em rodelas finas)

1 maço pequeno de couve-manteiga (fatiada bem fininha)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Descasque as batatas e corte em cubos. Reserve. Pique a cebola e o alho. Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue rapidamente. Junte as batatas e misture bem. Acrescente a água, tempere com sal e cozinhe até que as batatas fiquem bem macias. Enquanto isso, em outra panela, frite a calabresa até dourar levemente. Reserve. Quando as batatas estiverem cozidas, bata tudo com um mixer na própria panela ou leve ao liquidificador até formar um creme liso. Volte o creme ao fogo baixo, acrescente a calabresa frita e a couve fatiada, mexendo por 2-3 minutos, apenas para a couve murchar levemente. Ajuste o sal e a pimenta. Sirva bem quente, com um fio de azeite e pão fresco ou torradinhas.

Este conteúdo produzido pelo Arraiá R7 tem oferecimento de Loterias CAIXA.