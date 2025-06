Geraldo Azevedo é atração do Arraiá do Povo 2025 nesta sexta-feira (20) Cantor e compositor pernambucano cantará grandes sucessos no palco montado na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) Arraiá R7|Do R7 20/06/2025 - 13h25 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h25 ) twitter

Geraldo Azevedo se apresenta nesta sexta (20) no Arraiá do Povo 2025 Reprodução/instagram Geraldo Azevedo

O cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo se apresenta nesta sexta-feira (20) no Arraiá do Povo 2025. Erivaldo de Carira, Jorge de Altinho, Santanna e Joba (nos intervalos) completam a programação. Os show acontecem no palco montado na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE).

Além de cantor e compositor, Geraldo Azevedo, que completou 80 anos em 2025, é violonista, arranjador e diretor musical.

Um dos maiores nomes da MPB, o artista emplacou grandes sucessos ao longo da carreira, como “Dona da Minha Cabeça”, “Táxi Lunar”, “Moça Bonita”, “Dia Branco” e “Bicho de Sete Cabeças”.

Programação do Arraiá do Povo 2025

20/6 (sexta-feira)

Erivaldo de Carira

Jorge de Altinho

Santanna, o Cantador

Geraldo Azevedo

Nos intervalos: Joba

21/6 (sábado)

Leonne O Nobre

Samyra Show

Zezé Di Camargo

Flor de Maracujá

Nos intervalos: Thais Nogueira

22/6 (domingo)

Marcelo Balla

Nuzio Medeiros

Tierry Freitas

Fabiano Guimarães

Nos intervalos: Chirles Trindade

23/6 (segunda-feira)

Zé Luis Vaqueiro

Alcymar Monteiro

Leonardo

Zueirões do Forró

Nos intervalos: Igor Ativado

24/6 (terça-feira)

Lourinho do Acordeon

Rey Vaqueiro

Murilo Huff

Mano Walter

Nos intervalos: Banda Forró 10

25/6 (quarta-feira)

Xote Baião

Amado Batista

Bruno e Marrone

João Lacerda

Nos intervalos: Geninho Batalha

26/6 (quinta-feira)

Larissa Costa

Mariana Fagundes

Joelma

Lauana Prado

Nos intervalos: Bia Brasil

27/6 (sexta-feira)

Forró Brasil

Alceu Valença

Adelmário Coelho

Targino Godim

Nos intervalos: Farra de Barão

28/6 (sábado)

As Patricinhas

Magníficos

Raí Saia Rodada

Felipe Amorim

Nos intervalos: Cartas de Tarô

29/6 (domingo)

Mestrinho

Flávio José

Elba Ramalho

Nos intervalos: Jubão

Segundona do Turista na Rua São João

Mais festas no Sergipe

Segundona do Turista na Rua São João: as apresentações da programação na tradicional Rua São João, no bairro Santo Antônio, em Aracaju, têm início no dia 28 de abril até 15 de dezembro. Serão 22 edições ao longo do ano de 2025 com o mais autêntico arrastapé sergipano.

Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha

De 17 a 22 de Junho - Centro de Criatividade

Concurso de Quadrilhas do Gonzagão

De 24 a 29 de Junho - no Gonzagão

Temporada de Forró Gonzagão

Nos dias 4 e 5 / 11 e 12 / 18 e 19 / 25 e 26 de julho - no Gonzagão

Os conteúdos produzidos pelo Arraiá R7 têm o oferecimento de Deline.