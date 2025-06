Felipe Amorim embala Arraiá do Povo 2025 deste sábado (28) Um dos principais cantores do nordeste do país se apresenta na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE) Arraiá R7|Renato FontesOpens in new window 27/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h56 ) twitter

Felipe Amorim se apresenta no Arraiá do Povo 2025 nesta sábado (28) reprodução/instagram/Felipe Amorim

Dono de grandes hits como “Toca o Trompete”, Felipe Amorim agita o palco do Arraiá do Povo 2025, em Sergipe (SE).

As Patricinhas, Magníficos, Raí Saia Rodada e Cartas de Tarô (nos intervalos). Os shows acontecem no palco montado na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE).

Felipe Amorim acumula quase 9.5 milhões de ouvintes mensais e ultrapassa os três bilhões de visualizações no YouTube.

O artista é um dos principais cantores do nordeste do país, ganhando cada vez mais notoriedade com suas músicas viralizando nas redes sociais.

Programação do Arraiá do Povo 2025

28/6 (sábado)

As Patricinhas

Magníficos

Raí Saia Rodada

Felipe Amorim

Nos intervalos: Cartas de Tarô

29/6 (domingo)

Mestrinho

Flávio José

Elba Ramalho

Nos intervalos: Jubão

Segundona do Turista na Rua São João

Mais festas no Sergipe

Segundona do Turista na Rua São João: as apresentações da programação na tradicional Rua São João, no bairro Santo Antônio, em Aracaju, têm início no dia 28 de abril até 15 de dezembro. Serão 22 edições ao longo do ano de 2025 com o mais autêntico arrastapé sergipano.

Concurso de Quadrilhas do Gonzagão

De 24 a 29 de Junho - no Gonzagão

Temporada de Forró Gonzagão

Nos dias 4 e 5 / 11 e 12 / 18 e 19 / 25 e 26 de julho - no Gonzagão

Este conteúdo produzido pelo Arraiá R7 tem o oferecimento de Loterias CAIXA.