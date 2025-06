Últimos dias para apostar: Quina de São João 2025 tem prêmio estimado em R$ 230 milhões Concurso 6760 não acumula; sorteio está marcado para este sábado (28), a partir das 20 horas, no Youtube da CAIXA Arraiá R7|Do R7 26/06/2025 - 15h30 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apresentadora do Hoje em Dia Renata Alves apostou na Quina de São João 2025 reprodução/Canal Renata Alves

A apresentadora do Hoje em Dia Renata Alves adora uma festa junina. Cuscuz, milho, quadrilha, aquele forrózinho gostoso... E neste ano colocou a Quina de São João da CAIXA nesta lista, que tem prêmio estimado de R$ 230 milhões. Assista:

As apostas para a Quina de São João Concurso 6760 podem ser feitas até as 18h deste sábado (28) nas Lotéricas, pelo portal loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo App Loterias CAIXA (disponível para os sistemas iOS e Android).

O sorteio será realizado no mesmo dia, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A aposta simples custa R$ 2,50. Entretanto, quanto mais números marcar, maior o preço de cada uma, e as chances de ganhar aumentam também.

‌



Para jogar, basta escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, com a Surpresinha, o sistema seleciona os números para você.

Assim como em todos os concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio da Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, será dividido para as apostas que acertarem quatro dezenas, e assim por diante. Não fique de fora!

‌



As apostas podem ser realizadas somente no Brasil e por maiores de 18 anos.