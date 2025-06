Salgado, cremoso e apaixonante: aprenda a fazer o mungunzá que conquista à primeira colherada Essa receita junina foge do óbvio e encanta com gosto de Nordeste; aprenda agora! Arraiá R7|Renato FontesOpens in new window 27/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Milho branco, carnes e temperos marcantes em uma combinação irresistível divulgação/Deline

Se você acha que mungunzá (canjica, em algumas regiões) é só doce, prepare-se para uma deliciosa surpresa. Tradicional da culinária nordestina, o mungunzá salgado é um prato rico em sabor, sustância e história.

Feito com milho branco, carnes e temperos bem brasileiros, ele é a cara das festas juninas e também uma ótima pedida para qualquer dia mais frio.

Cremoso, saboroso e cheio de personalidade, esse prato é puro aconchego no prato e uma verdadeira viagem ao coração do Nordeste. Aprenda agora a receita com o Arraiá R7.

Tempo de duração: 35 minutos

‌



Rendimento: 6 porções

Dificuldade: média

Ingredientes

4 colheres (sopa) de Deline

2 xícaras (chá) de milho de canjica amarela (de molho de 6 horas pelo menos)

1,5 litro de água

1 folha de louro

1 xícara (chá) de bacon em cubos

1 linguiça calabresa em rodelas

1 cebola média picada

2 dentes de alho picado

1 colher (chá) de colorau

2 tomates picados

2 xícaras (chá) de carne seca dessalgada e cozida

1 litro de caldo de legumes

Sal (a gosto)

Pimenta-de-cheiro picada (a gosto)

Coentro picado (a gosto)

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, adicione o milho de canjica, cubra com água, acrescente a folha de louro, e leve para cozinhar em fogo médio.

Quando pegar pressão, conte 30 minutos e desligue.

Deixe sair toda a pressão antes de abrir e verifique se está cozido.

Em uma panela grande, coloque metade da Deline e leve ao fogo médio para derreter.

Coloque o bacon e as rodelas de calabresa, e frite até que esteja levemente dourado.

Retire da panela, adicione o restante da Deline e coloque a cebola e o alho, e refogue por 1 minuto.

Coloque o colorau, os tomates picados, misture, e em seguida acrescente a carne seca cozida.

Misture, adicione o bacon e a calabresa, o milho de canjica cozido e deixe cozinhar por 15 minutos ou até que o caldo esteja grosso e encorpado.

Adicione o caldo de legumes, se necessário, durante o cozimento.

Tempere com sal, pimenta-de-cheiro e finalize com o coentro.

Sirva em seguida.

Este conteúdo produzido pelo Arraiá R7 tem oferecimento de Deline.