Festa junina em casa: 5 itens para um arraiá fácil, divertido e cheio de sabor Tudo o que você precisa para fazer uma festa junina inesquecível no conforto do seu lar Arraiá R7|Do R7 17/06/2025 - 13h12 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h13 )

Preparar uma festa junina em casa é muito mais simples do que você possa imaginar inteligência artificial/Microsoft Copilot

Quer fazer uma festa junina gostosa sem sair de casa? Com um pouco de criatividade, alguns itens típicos e aquele clima acolhedor, dá para transformar sua casa em um verdadeiro arraiá.

Seja para a família, para os amigos ou até só para curtir o momento, não podem faltar comidas tradicionais, uma decoração charmosa e, claro, muita animação.

Bora descobrir como montar uma festa junina cheia de sabor e alegria, do jeitinho que a gente gosta?

5 itens que não podem faltar no seu arraiá!

1 - Comidas gostosas

Comidas típicas festa junina inteligência artificial/Microsoft Copilot

O coração da festa, sem dúvida, é a mesa de comidas. Milho cozido, pipoca, bolo de fubá, pé de moleque, paçoca, canjica, curau e arroz-doce não podem faltar. E para quem ama salgado, tem que ter cachorro-quente, pastel, caldos quentinhos e milho na manteiga.

2 - Decoração caipira

Bandeirolas de festa junina inteligência artificial/Microsoft Copilot

Ela transforma qualquer espaço em um verdadeiro arraiá. Aposte em bandeirinhas coloridas, toalhas xadrez, chapéus de palha, palha espalhada e balões de papel. Vale até criar um cantinho para fotos, com plaquinhas divertidas e cenários juninos.

3 - Músicas típicas

Músicas típicas festa junina inteligência artificial/Microsoft Copilot

Nenhuma festa junina acontece no silêncio! Prepare uma playlist com muito forró, xote, baião e aqueles clássicos que todo mundo conhece. Se tiver alguém que toque sanfona ou violão, animação é garantida!

4 - Trajes juninos

Looks para festa junina inteligência artificial/Microsoft Copilot

Todo mundo entra no clima quando capricha no look caipira. Vestidos coloridos, camisa xadrez, chapéu de palha e pintinhas no rosto fazem parte da tradição e deixam tudo mais divertido.

5 - Brincadeiras e quadrilha

Festa Junina em casa inteligência artificial/Microsoft Copilot

Festa junina sem brincadeira não é festa! Pescaria, jogo de argolas, correio elegante e até cadeia divertida fazem a alegria de crianças e adultos. E, claro, não pode faltar aquela quadrilha animada — vale até uma versão improvisada no quintal ou na sala.

Dica extra: Surpreenda os convidados com lembrancinhas juninas, como saquinhos de doces, paçoquinhas ou mini pamonhas. É aquele carinho final que todo mundo ama!

