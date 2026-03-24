Murilo Cezar mostra rotina com pets e beach tennis: ‘Entre SP e Riviera’ Protagonista de Amor em Ruínas compartilhou os últimos dias nas redes sociais; confira!

Murilo Cezar compartilha rotina nas redes sociais Reprodução/Instagram

Quando não está gravando Amor em Ruínas como Oseias, Murilo Cezar divide sua rotina entre São Paulo e Riviera de São Lourenço, no litoral paulista.

Nas redes sociais, o ator compartilhou diversos registros do dia a dia com seus fãs, incluindo momentos na ponte aérea, com os pets e após uma rodada de beach tennis.

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“Entre SP e Riviera”, escreveu Murilo, que teve comentários entusiasmados dos fãs e amigos. “Saudade”, disse Fifo Benicasa, parceiro do ator em Paulo, O Apóstolo (2025).

Já uma fã comentou: “Em plena harmonia”. E outra completou: “A melhor trilha”.

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Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.